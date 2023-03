Tijd in de natuur doorbrengen is goed voor je

De lente staat voor de deur. Voor veel mensen betekent dit dat ze weer vaker buiten zijn te vinden; ze gaan een stuk wandelen in het bos of door de duinen, bijvoorbeeld. Heel goed, want steeds meer studies tonen aan dat tijd doorbrengen in de natuur goed is voor je mentale en fysieke welzijn.

De grote schrijvers en denkers van vroeger wisten het al: tijd doorbrengen in de natuur is goed voor lichaam en geest. Toch lijken we dat een beetje te zijn vergeten; volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengen we nog altijd tot 90 procent van onze tijd binnenshuis door. Terwijl meer dan genoeg onderzoeken wijzen op de gunstige effecten van ‘buitenspelen’ op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Vogelvoerhuisjes

De bekendste studie naar de impact van groen op het welzijn van mensen, is die van de Amerikaanse hoogleraar architectuur Roger Ulrich. Al in 1984 meldde hij in het toonaangevende wetenschapsblad Science dat drieëntwintig patiënten die net aan hun galblaas waren geopereerd en die in een kamer lagen met uitzicht op een natuurlijke omgeving sneller herstelden dan de drieëntwintig patiënten die op een stenen muur uitkeken. Bovendien had de eerste groep minder pijn en dus minder pijnstilling nodig na de operatie, en werden ze eerder ontslagen uit het ziekenhuis.

Het onderzoek kreeg veel media-aandacht en maakte in één klap evidence-based design populair. Dit is het proces waarbij gebouwen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden ontworpen om de best mogelijke resultaten te bereiken. Dat klinkt nogal abstract, maar in het geval van een ziekenhuis betekent het dat kamers zo worden ingericht dat de patiënt zo snel mogelijk herstelt. Er worden bijvoorbeeld vogelvoerhuisjes voor de ramen van patiënten geplaatst, zodat ze op de eerste rij de vogels aan het werk kunnen zien.

Florence Nightingale

Ondanks dat het onderzoek van Ulrich baanbrekend was, opperde hij niet als eerste dat de omgeving waarin een patiënt zich bevindt belangrijk is voor zijn herstel. De Britse verpleegster Florence Nightingale, grondlegger van de moderne verpleegkunde, was er in de negentiende eeuw al van overtuigd dat de hoeveelheid daglicht en de luchtkwaliteit in een ziekenhuis een belangrijke rol speelden in de genezing van patiënten. Al haar medische inzichten schreef ze op, de meeste in eenvoudig Engels, zodat haar kennis zoveel mogelijk mensen zou bereiken. Pas tientallen jaren later hebben talloze studies, waaronder die van Ulrich, Nightingales gelijk aangetoond.

Maar ook al is deze kennis al enige tijd voorhanden, er zijn nog altijd ziekenhuizen en klinieken die het evidence-based design niet hebben omarmd…

Dit is het begin van het artikel over de impact van groen op het welzijn van mensen dat te vinden is in KIJK 4-2023. Die editie ligt van 16 maart tot en met 12 april in de winkel.

