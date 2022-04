‘Liever groot, dan slim’: zoogdierbrein bleef klein na uitsterven dinosauriërs

Pas miljoenen jaren het uitsterven van de dinosauriërs, werd het hebben van een relatief grote grijze massa voor zoogdieren echt voordelig.

Toen er 66 miljoen jaar geleden een eind kwam aan het dinosaurustijdperk, kregen zoogdieren vrij spel. Men dacht dat die in de nasleep van de catastrofale meteorietinslag, verlost van de dinosauriërs, snel steeds grotere hersenen ontwikkelden.

Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Edinburgh was dat niet het geval. Althans, niet meteen. De eerste 10 miljoen jaar na de inslag, zo stelt het team, nam de relatieve massa van zoogdierbreinen niet toe, maar juist af. Anders gezegd: hun lichamen dijden in een aanzienlijk rapper tempo uit dan hun hersenen.

Lichaam eerst

Van alle gewervelde dieren op aarde, hebben zoogdieren in verhouding tot hun lichaam het grootste brein. Men dacht dat deze relatief forse grijze massa vroeg in hun evolutie tot stand kwam. Maar volgens een nieuwe studie, die onlangs in vakblad Science verscheen, duurde dat even. Gedurende de 10 miljoen jaar van het Paleoceen, de periode die ingeluid werd door het eind van het heerschap van de dinosauriërs, werd het zoogdierbrein in verhouding eerst juist kleiner.

Dat concluderen de onderzoekers aan de hand van CT-scans op recent ontdekte fossielen van zoogdieren die tijdens deze eerste miljoenen jaren post-dinosauriërs leefde. Het team ontdekte dat hun lichamen tijdens deze periode heel snel groeiden. Veel sneller dan de zoogdierhersenen.

Duur

De scans onthulden ook dat de dieren veel vertrouwden op hun reukvermogen om zich in deze ‘nieuwe wereld’ wegwijs te maken. Zicht en andere zintuigen waren minder ontwikkeld. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat het initieel voordeliger was om groot ze zijn, dan bijzonder intelligent.

“Grote hersenen zijn duur in ‘onderhoud’”, legt coauteur Ornella Betrand uit. “Als ze niet nodig zijn om grondstoffen (zoals voedsel, red.) te verkrijgen, dan zouden grotere hersenen – in de chaos die heerste na de meteorietinslag – waarschijnlijk juist nadelig geweest zijn voor de vroege zoogdieren.”

Slimmeriken

De zoogdieren die de troon van de dinosauriërs overnamen, waren volgens de onderzoekers – in tegenstelling tot wat men voorheen dacht – dus “geen slimmeriken”. Die ontstonden volgens hen pas zo’n 10 miljoen jaar later. Toen, tijdens het Eoceen, ontwikkelden vroege leden van moderne zoogdiergroepen zoals primaten grotere hersenen en complexere zintuigen en motorische vaardigheden.

Dat werd toen, toen het gat dat de dinosauriërs achterlieten zo goed als opgevuld was, namelijk wél voordelig. “Deze aanpassingen, zoals een groter brein, zouden de overlevingskansen van de zoogdieren vergroot hebben in een periode toen competitie voor grondstoffen veel groter werd”, aldus de onderzoekers.

Beeld: Betrand et al., 2022/Science