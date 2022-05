China vindt veel uranium op ‘onmogelijke’ diepte

Nucleaire autoriteiten in China hebben zoveel uranium gevonden, dat de landelijke reserve in één keer vertienvoudigd is.

Zo’n 3000 meter onder de grond heeft de China National Nuclear Corporation (CNNC) een gigantische hoeveelheid uranium aangetroffen. Momenteel bezit het land zo’n 200.000 ton van het radioactieve metaal, en die voorraad zou met de vondst stijgen tot 2 miljoen ton. Dat is ongeveer evenveel als Australië, het land dat momenteel de grootste reserve heeft.

Lees ook:

Technologie

De zoektocht naar het uranium kreeg de naam Deep Resources Exploration and Mining (DREAM) en werd uitgevoerd door het Beijing Research Institute of Uranium Geology, een onderdeel van de CNNC. Om het waardevolle metaal te ontdekken gebruikten de wetenschappers veel nieuwe technieken. Uranium produceert warmte, en de sporen daarvan detecteerden ze met behulp van een gevoelige sensor, die zelfs kleine veranderingen in temperatuur makkelijk op kan merken. Toen ze het uranium gedetecteerd hadden, hebben ze met een speciale boormachine die extra diep kon komen kleine monsters genomen van het uranium.

Uranium in China

Over het algemeen wordt gedacht dat uranium zich voornamelijk concentreert op ondiepe plekken in geofysisch stabiele gebieden, maar China vindt het al een tijdje op heel andere plekken. Namelijk in regio’s waar grote verschuivingen van aardplaten hebben plaatsgevonden, en die dus niet stabiel zijn. Ook vind men in het land veel afzettingen die dieper dan 1500 meter liggen; dat is niet ondiep meer te noemen. Maar de gigantische nieuwe vondst op 3000 meter diepte is uniek. Volgens Li Ziying, de directeur van het Beijing Research Institute of Uranium Geology, kan de vondst de huidige ideeën over de vorming van uranium veranderen.

Uranium kan voor allerlei doeleinden ingezet worden. Zo kan het gebruikt worden in nucleaire wapens of juist om energie op te wekken. Het belang van uranium groeit, zeker nu we in Nederland steeds minder afhankelijk proberen te zijn van Russisch gas.

Bronnen: Interesting Engineering, World Nuclear Association

Beeld: U.S. Government, Wikimedia Commons