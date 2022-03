GE bouwt grootste volledig recyclebare windturbineblad

Recyclen is de toekomst en iedereen moet een steentje bijdragen. Nu kunnen ook windturbines met de tijd meegaan.

Willen we de enorme bergen afval die we dagelijks wereldwijd produceren verminderen, dan moeten we materialen gaan recyclen. Die boodschap lijkt nu ook te zijn gehoord in de windturbine-industrie. Het Zero Waste Blade Research (ZEBRA)-project van General Electric heeft nu een volledig recyclebaar windturbineblad geproduceerd. Met een lengte van 62 meter is het ook nog eens de grootste van in soort.

Kritiek

Dat windenergie goed is voor het milieu is ondertussen geen geheim meer. In plaats van dat je kolen en gas verbrandt, bouw je simpelweg een turbine op zee om wat wind te vangen. Dit zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgassen. Windturbines worden daarom gezien als een belangrijke stap naar een groenere toekomst.

Toch is er altijd nog kritiek geweest op de bouw van turbines. Het materiaal dat vandaag de dag gebruikt wordt is thermo-hardend kunststof. Als je dit opwarmt, kun je het niet meer naar iets anders omsmelten. Hierdoor is het niet recyclebaar. Naar schatting zal dit in de komende jaren voor enorm veel afval zorgen. Als de voorspellingen kloppen, is er in 2050 wel 43 miljoen ton aan afval van windturbines.

Vliegen

Om dit probleem tegen te gaan, is windturbinebedrijf General Electric het ZEBRA-project begonnen. Hieruit is nu een eerste prototype gerold: een volledig recyclebaar windturbineblad. In tegenstelling tot de normale windturbines is dit blad gemaakt van een kunststof dat versterkt is met glasvezels. Dit materiaal is thermoplastisch en kan dus wel omgesmolten worden. Hierdoor is het volledig herbruikbaar. Tegelijkertijd is het net zo licht en stevig als het materiaal dat normaal gebruikt wordt.

Deze mooie plannen staan nu alleen nog op papier. Later dit jaar zal GE zowel de kracht als de recyclebaarheid van het blad op de proef stellen. Als het windturbineblad het goed doet, zullen de onderzoekers twee vliegen in een klap slaan: niet alleen zal dan veel windturbineafval voorkomen worden, ze zetten er ook een voorbeeld mee voor de rest van de industrie.

