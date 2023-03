Plastic veroorzaakt maagschade in zeevogels

Er is nog maar weinig bekend over de precieze gevolgen van plasticvervuiling voor de gezondheid. Nu is er voor het eerst een ziekte gevonden die wordt veroorzaakt door plastic. Australische grote pijlstormvogels blijken te lijden aan deze plasticose.

Plastic is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar dat geldt ook voor plasticvervuiling. Onderzoekers zijn druk bezig om alles in kaart te brengen. Zo bestuderen ze de invloed van plastic op onze gezondheid en ontwikkelen ze biologisch afbreekbare plastics. Wetenschappers van het Natural History Museum in Londen hebben nu een door plastic veroorzaakte ziekte ontdekt in zeevogels. “Hoewel de vogels er van buiten gezond uit kunnen zien, gaat het van binnen niet goed met ze”, zegt coauteur van de studie Alex Bond in een persbericht.

Bond en zijn team ontdekten de ziekte tijdens hun onderzoek op Lord Howe Island, 600 kilometer verwijderd van de Australische kust. Ze keken naar Australische grote pijlstormvogels. Deze vogelsoort hadden ze bij een vorige studie aangewezen als de meest met plastic vervuilde vogelsoort ter wereld, aangezien deze vogels zoveel plastic consumeren. Tijdens het bestuderen van de dieren vonden de onderzoekers steeds dezelfde soort littekenschade in de voormaag (proventriculus). Doordat deze schade zo consistent was, besloot het team om die te benoemen als de nieuwe, specifieke ziekte plasticose.

Niet nieuw Het begrip plasticose is niet nieuw. Het werd namelijk gebruikt om de afbraak van plastic kunstgewrichten te beschrijven. Omdat de benaming niet vaak werd toegepast, besloten de wetenschappers om hem terug te brengen voor hun nieuw ontdekte ziekte. Zij vonden plasticose een geschikte term, aangezien plastic littekenschade (fibrose) veroorzaakt. Daarin lijkt het op andere fibrotische ziektes veroorzaakt door anorganisch materiaal, zoals silicose en asbestose.

Continu ontstoken

Wat is plasticose nu precies? Wanneer een Australische grote pijlstormvogel een stukje plastic aanziet voor voedsel, komt dat in het spijsverteringsstelsel terecht. Eenmaal aangekomen bij de voormaag, prikt het in het maagweefsel, waardoor dat beschadigd en ontstoken raakt. Als onderdeel van het genezingsproces komt er littekenweefsel op de wondjes. Maar wanneer de vogel maar plastic blijft consumeren, keert de ontsteking steeds weer terugkeren, waardoor grote hoeveelheden littekenweefsel ontstaan. Dat heet fibrose.

Fibrose voorkomt dat de wondjes normaal helen. Bovendien raakt het weefsel door al die littekens vervormd en vermindert ook de flexibiliteit, wat effecten heeft op groei, vertering en overleving. Zo kan de maag op een gegeven moment niet meer goed samentrekken, waardoor de voedselvertering achteruitgaat. Ook kunnen bepaalde klieren beschadigd raken en zelfs volledig hun functie verliezen. Daardoor raken de vogels kwetsbaarder voor infecties en parasieten en kunnen ze bepaalde vitaminen minder goed absorberen.

Verhongeren

Doordat de ouders hun jongen plastic voeden, zijn ook jonge pijlstormvogels blootgesteld aan de schadelijke gevolgen. Volgens de onderzoekers lijden juist de kuikens onder een verminderde maagfunctie, aangezien er al niet zoveel voedsel in hun magen past. In extreme gevallen kunnen ze zelfs verhongeren.

De pijlstormvogels consumeren niet alleen plastic, maar ook andere anorganische voorwerpen, zoals puimstenen. Maar het team concludeerde dat deze niet verantwoordelijk waren voor de littekens. De stenen kunnen wel helpen bij het afbreken van het plastic in kleinere deeltjes, waardoor het nog meer schade kan veroorzaken.

Tot nu toe is alleen bekend dat plasticose het spijsverteringsstelsel beschadigt, maar er zijn suggesties dat het mogelijk ook andere delen van het lichaam aantast, zoals de longen, de milt en de nieren. En hoewel plasticose nu alleen gevonden is in de Australische grote pijlstormvogel, weten we dat plasticvervuiling grootschalig is. De ziekte zou dus ook in andere vogelsoorten teruggevonden kunnen worden en kan misschien zelfs gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.

Beeld: Ed Dunens