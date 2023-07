Waarom Buzz Aldrin drie horloges draagt

In een recente foto op Twitter draagt Buzz Aldrin drie horloges. Twee om zijn linkerarm en een om zijn rechterarm. En dit is waarom.

Buzz Aldrin, de tweede persoon die ooit op de maan liep, postte zondag een selfie om de 54e verjaardag van de historische Apollo 11-lancering te vieren (vandaag is het 54 jaar geleden dat hij daadwerkelijke voet zette op de maan). Twitteraars waren alleen nogal verward door de foto. Aldrin droeg namelijk drie horloges.

#Apollo11 launch day, 54th anniversary.

🇺🇸🚀🌛

Steak and eggs today celebrating in style at home with my Anca. pic.twitter.com/x9uqCZa6SO — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 16, 2023



Oneven is beter

En daar heeft Aldrin naar eigen zeggen een goede reden voor. Volgens hem heb je namelijk minstens twee horloges nodig om de tijd precies te weten. En het weten van de exacte tijd is voor astronauten en astronomen erg belangrijk. Want om de afstand in de ruimte te bepalen, wordt veelal gekeken naar de tijd.

Maar als een exemplaar het niet (goed) doet heb je een derde nodig om te bepalen welke verkeerd loopt. Daarom draagt Aldrin niet twee maar drie horloges. In een blogpost op zijn website vergelijkt hij het met een ruimtemissie. “We gaan geen even aantal mensen naar Mars sturen, want dan kun je 50/50 onenigheid krijgen.”

Verdwenen horloge

Op de foto draagt Aldrin onder andere een Omega Speedmaster. De NASA koos dat horloge om mee te geven aan astronauten tijdens ruimtereizen. Het was in 1965 het enige model dat NASA’s extreme tests kon doorstaan.

Aldrin droeg de Omega Speedmaster toen hij voet op de maan zette. Dat exacte horloge draagt hij alleen niet in de Twitter-foto. Na zijn landing stuurde hij het exemplaar namelijk op naar het Smithsonian Institute dat het zou tentoonstellen in een museum. Het horloge is daar alleen nooit aangekomen. De NASA heeft toentertijd een onderzoek ingesteld, maar de Speedmaster is nooit meer gevonden.

Op de foto draagt Aldrin ook de Omega X-33 Marstimer. Dat horloge houdt Marsdagen bij, deze sols duren 24 uur, 39 minuten en 35 seconden. Voor mensen die hun voeten op de aardbodem houden, geeft het ook gewoon de aardetijd weer.

Bronnen: IFL Science, Indian Express, Hodinkee