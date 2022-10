iPhone 14: hoe duurzaam is het nieuwe vlaggenschip van Apple?

[ADVERTORIAL]

Op 7 september 2022 werd Apple’s nieuwste smartphone aangekondigd: de iPhone 14. Inmiddels is die op de markt en verkrijgbaar in vier modellen. Over de specificaties en nieuwe technologieën is al veel gezegd en geschreven, maar hoe duurzaam is de nieuwste iPhone eigenlijk? En hoe verhoudt zich dat tot de laatste Samsung? We zochten het voor je uit.

Minder gebruik van plastic

Apple streeft ernaar om minder plastic te gebruiken in zijn productieproces. Dit betekent dat er minder van in de producten zelf moet zitten, maar ook bijvoorbeeld in het verpakkingsmateriaal. Daarnaast wordt er meer gebruikgemaakt van kunststoffen uit hernieuwbare bronnen in plaats van plastics waarbij aardolie het hoofdingrediënt is.

94 procent van de verpakking is inmiddels plasticvrij en wordt ook niet meer afgewerkt met een kunststoflaagje . Apple heeft de doelstelling om in 2025 helemaal geen plastic meer in het verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Ook Samsung committeert zich aan duurzamer plastic, en wil het in 2025 helemaal niet meer gebruiken in verpakkingen. De Koreaanse fabrikant gebruikt voor de achterkant van haar S22-reeks gerecycled plastic dat uit de oceaan is gevist. Dit opruimen is belangrijk. Naast de schade aan de natuur die de ‘plastic soep’ veroorzaakt, zorgt het in zee er ook voor dat het mogelijk via vissen in ons eigen lichaam terechtkomt.

Duurzame productieketen

Op het gebied van duurzame energie doet Apple het beter dan de meeste andere grote techbedrijven. Zo is het sinds 2020 carbon neutral, en produceert het enkel met behulp van duurzame energie. Verder streeft Apple ook zijn volledige productieketen verduurzamen. Het bedrijf selecteert zijn leveranciers daarop en stelt eisen aan de manier waarop die hun productieketen hebben ingericht.

Samsung scoort op dat vlak beduidend slechter. Het concern is momenteel zelf nog niet CO 2 -neutraal, al produceert het sinds 2020 in China, de Verenigde Staten en Europa wel volledig op duurzame energie. Eisen aan bedrijven in de productieketen worden er niet gesteld, waardoor het onduidelijk is in hoeverre Samsung-telefoons op een duurzame manier worden geproduceerd.

Op het gebied van duurzaamheid scoort Apple dus beter dan Samsung, blijkt ook uit onderzoek van Greenpeace. Voor meer informatie over de iPhone 14 kun je terecht bij Vodafone. Ga je écht voor de meest duurzame keuze? Dan vind je bij Vodafone ook de nieuwste Fairphone 4 5G!