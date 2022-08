Saab: opmerkelijke vliegtuigen van de Zweedse luchtmacht

Bij de naam SAAB denken we direct aan auto’s, maar het bedrijf is van oorsprong een Zweedse vliegtuigonderneming die heel wat gevechtstoestellen voor eigen land ontwikkelde.

De Amerikanen noemden het de Baltic Express: spionagemissies met de Lockheed SR-71 boven de Oostzee. Het mysterieuze zwarte toestel vertrok vanaf een door de Amerikaanse luchtmacht gebruikte basis in Engeland en vloog op ruim 20 kilometer hoogte over Denemarken heen. Daarna richtte het zijn camera’s op Russische onderzeebootbases in Oost-Duitsland, Polen, en Litouwen en Letland (beide toen nog behorend tot de Sovjet-Unie). Als het werk erop zat, maakte het ter hoogte van de Zweedse hoofdstad Stockholm een bocht naar links en zette het koers naar het zuiden. Over dit deel van het traject deed de SR-71, die een topsnelheid had van 3500 kilometer per uur, slechts dertig minuten.

In de hoop zo’n Amerikaans verkenningsvliegtuig te onderscheppen, stationeerde de Russische luchtmacht zijn snelste straaljagers, MiG-25’s, in Oost-Duitsland. Voor zover bekend kregen de Sovjet-vliegers nooit een ‘Blackbird’ in het vizier. Maar in januari 1986 lukte het een piloot van een andere krijgsmacht wel. Hij raasde omhoog, naderde de SR-71 van voren en wist tot een missile lock te komen. Anders gezegd: hij had zijn raketten af kunnen vuren. De man in kwestie was de Zweed Per-Olof Eldh. En hij vloog een Saab 37 Viggen.

Dit is het begin van de Terugvlucht-aflevering ‘Zweedse zwaarden’ te vinden in KIJK 9/2022. Deze editie ligt vanaf 18 augustus tot en met 14 september in de schappen.

Meer informatie:

Tekst: Leo Polak

Beeld: PETER BRAUNS/ALAMY/IMAGESELECT