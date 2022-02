Bijzonder: vijf ‘dansende’ walvishaaien

Uit 4200 inzendingen kroonde de jury van de Underwater Photographer-wedstrijd het shot van walvishaaien in de Maldiven tot grote winnaar.

Onder het oppervlak van de wateren op aarde is veel moois te vinden. Dat blijkt maar weer uit de foto’s die mensen van over de hele wereld inzonden voor de jaarlijkse Underwater Photographer-wedstrijd. Dat Rafael Fernandez Caballero er met de hoofdprijs vandoor ging, zal niemand verbazen. Hij wist namelijk een spectaculaire foto te schieten van niet één, maar vijf walvishaaien.

Zeldzaam shot

Caballero doopte zijn foto ‘Dancing with the giants of the night’ (dansen met de giganten van de nacht). Toepasselijk, want walvishaaien (Rhincodon typus) zijn, zoals de naam al doet vermoeden, geen kleintjes. Met een gemiddelde lengte van ongeveer 8 meter van snuit tot staart zijn deze kolossen de grootste kraakbeenvissen ter wereld. Er zijn zelfs exemplaren gevonden van een ongelofelijke 18 meter lang.

Walvishaaien zijn niet alleen groot, je komt de bedreigde vissen ook niet zomaar tegen. Een flinke prestatie dus dat Caballero het voor elkaar kreeg niet één, maar maar liefst vijf van kolossen ‘s nachts, sierlijk in één shot vast te leggen.

‘Dancing with the giants of the night’, geschoten door Rafael Fernandez Caballero vlakbij de Ari-atol in de Maladiven. © Rafael Fernandez Caballero/Underwater Photographer of the Year 2022.

Onder het wateroppervlak

Caballero mag met de foto van het indrukwekkende vijftal dan wel (terecht) gewonnen hebben, zijn winst betekent niet dat er niet veel meer prachtige kiekjes de jurytafel passeerden. Een paar van onze favorieten; het scheepswrak ‘Abandoned ship’ van de Zweedse Alex Dawson, de ‘verliefde’ kikkers in de achtertuinvijver van de Finse Pekka Tuuri, en de ‘nieuwsgierige’ (3,5 meter lange!) witte haai van Matty Smith.







Bronnen: Underwater Photographer of the Year (UPY)

Beeld: Rafael Fernandez Caballero, Alex Dawson, Pekka Tuuri en Matty Smith/Underwater Photography of the Year