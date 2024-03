Dit lees je in KIJK 4/2024!

KIJK 4/2024 ligt nu in de winkel. Met op de cover: bestaan er naast zwarte ook witte gaten? Dit lees je nog meer.

Zwarte gaten zijn de beruchtste objecten in het heelal: niets kan eruit ontsnappen, zelfs licht niet. Hun theoretische tegenhangers zijn witte gaten, plekken waar juist niets ín kan vliegen. Decennialang werden die nauwelijks serieus genomen. Maar nu hebben wetenschappers ze uit het verdomhoekje gehaald om er een groot natuurkundig probleem mee aan te pakken. In KIJK 4/2024 lees je daar alles over.

Verder in dit nummer:

Beterij | KIJK Kort

Een soort nucleaire batterij zou smartphones en andere apparaten vijftig jaar lang van stroom kunnen voorzien, zonder dat je ze tussentijds hoeft op te laden. En meer nieuws.

Angst in het kwadraat

Het lijkt alsof steeds meer mensen last hebben van anxiety, oftewel, een angststoornis. Klopt dat? En wat valt er aan te doen?

Geluidsnavigatie | In 5 minuten

Dankzij sonar kunnen we waterdieptes meten en objecten op de zeebodem detecteren, en kunnen schepen navigeren. Alles wat je wil weten over deze nog steeds onmisbare techniek.

Vergeten vuil

Al heel wat jaren doet de mens hard zijn best de lucht, de bodem en al het water om ons heen te verontreinigen. Zeven verontrustende voorbeelden.

Droomedaris | Interview

De mens is echt niet de enige diersoort die droomt. Volgens wetenschapsfilosoof David Peña-Guzmán kunnen we ons zelfs beter afvragen welke dieren níét dromen.

Softies

In plaats van naar bouten, moeren en scharnieren grijpen robotmakers steeds vaker naar zachte materialen. Wat zijn de voor- en nadelen van deze robots ten opzichte van hun rigide voorgangers?

Wondere wereld | In beeld

De Underwater Photographer of the Year-wedstrijd zit erop en heeft heel wat spetterende platen opgeleverd. Deze acht fotografen legden het zeeleven op bijzondere wijze vast.

Deeltjesvangers | Far Out

Zelfs met de enorme experimenten die we nu hebben, lopen we een hoop neutrino’s mis. Een fysicus komt daarom met een ‘makkelijke’ oplossing: gebruik bomen als neutrinodetectors.

Om bestwil?

Volgens wetenschappers Dan Ariely en Francesca Gino liegen we allemaal weleens. Althans, dat volgt uit hun onderzoek – waarover ze zélf lijken te hebben gelogen.

Kerndump | Wereldprojecten

Het plan leek simpel: bouw een opslag waar hoogradioactief afval honderdduizenden jaren veilig kan worden opgeborgen. De uitvoering bleek minder eenvoudig.

Tweedehands

Veel bestaande geneesmiddelen blijken na onderzoek ook bij een andere ziekte te werken. Die ‘tweedekansjes’ bieden vooral veel voordelen.

Altijd raak | Tech Toys

Nooit meer scheve gaten boren? Dat kan met de BullseyeBore Core. En zo hebben we nog meer fijne gadgettips voor je.

Zwart-wit

Jarenlang werden witte gaten, de theoretische tegenhangers van zwarte gaten, niet serieus genomen. Nu blijken ze te kunnen helpen bij het oplossen van een groot natuurkundig probleem.

Hoe wat waarom? | KIJK Antwoordt

Hoe koud is het in de ruimte? Verbruikt een oplader áltijd stroom? En heeft het zin een ui naast je bed te leggen als je verkouden bent? Allemaal vragen waar wij het antwoord op weten.

Runningtheraphie | Column

Hardlopen wordt bejubeld als dé behandeling tegen depressie. Ronald Veldhuizen krijgt jeuk van dit hoge hoera-gehalte.

Bestel KIJK 4/2024 in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.