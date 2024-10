KIJK op de wereld: dit gebouw ziet er beter uit vanuit de lucht dan vanaf de grond

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de Aspire Dome in Qatar.

Er zijn niet zo heel veel gebouwen die er vanuit de lucht (of, zoals in dit geval, vanuit de ruimte) beter uitzien dan vanaf de grond. Maar de Aspire Dome is zo’n gebouw. Het maakt deel uit van Doha Sports City in Qatar, een complex van bij elkaar 2,5 vierkante kilometer dat in 2003 werd aangelegd voor de Asian Games.

Lees ook:

In het zweet werken

Het bestaat onder meer uit een voetbalstadion voor 50.000 toeschouwers, een zwembad met olympische afmetingen en een sportmedisch centrum. Onder de enorme, felblauwe koepel is ’s werelds grootste sporthal te vinden, met daarin maar liefst dertien verschillende speelvelden.

Wat de Qatarezen betreft is Doha trouwens meer dan alleen een sportcomplex. Het vormt een belangrijk onderdeel van Qatars National Vision 2030, een initiatief van de regering om het land naar een hoger plan te tillen. Met een sterk gestegen levensstandaard voor alle inwoners – die vervolgens dagelijks in drommen naar Doha Sports City trekken om zich daar in het zweet te werken.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar info@kijkmagazine.nl.

Beeld: Google Earth