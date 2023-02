Energie opwekken met golven

De golven van de zee zijn meer dan een indrukwekkend natuurverschijnsel. Ze herbergen ook een ongelooflijke hoeveelheid energie. Op verschillende plekken in de wereld, onder andere in Nederland, wordt gewerkt aan manieren om met deze nog grotendeels onbenutte oerkracht elektriciteit te produceren.

Drie eeuwen geleden maakte de Franse wiskundige en ingenieur Pierre-Simon Girard samen met zijn zoon een hendel aan een boei vast. Als deze boei door het water heen en weer schommelde, bewoog de hendel en die beweging konden ze omzetten in mechanische energie. Met deze vinding verkregen vader en zoon in 1799 het eerste bekende patent voor het winnen van golfenergie. Het bleef bij een patent, maar hun ontdekking leidde wel tot het besef dat je op deze manier energie kunt winnen. In de jaren die volgden, werden nog honderden patenten voor golfenergie uitgedeeld.

Nieuwe belangstelling voor golfenergie

In 1977 ontwikkelde de Britse hoogleraar Stephen Salter in reactie op de toenmalige oliecrisis de Nodding Duck. Dit apparaat bestond uit een rij met elkaar verbonden peervormige vaten – ducks – die met de golven meebewogen en de energie door middel van gyroscopen overbrachten naar een turbine. Maar doordat de olieprijzen begin jaren tachtig weer daalden, kwam dit project nooit verder dan de ontwerpfase.

De hernieuwde belangstelling voor schone energie heeft golfenergie de laatste jaren weer op de kaart gezet. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties schat de potentiële jaarlijkse wereldwijde productie van golfenergie in op 29.500 terrawattuur (TWh). Anders gezegd: bijna tien keer het jaarlijkse Europese elektriciteitsverbruik van 3000 TWh. Toch is tot op heden het winnen van golfenergie niet grootschalig gelukt.

Dit is het begin van een artikel over golfenergie dat te vinden is in KIJK 3-2023. Deze editie ligt van 14 februari tot en met 13 maart in de winkel ligt.

Meer informatie:

Tekst: Gabor Mooij

Beeld: Corpower Ocean