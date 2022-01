Ocean Battery slaat energie op de oceaanbodem op

De Nederlandse start-up Ocean Grazer heeft een idee voor een energieopslagsysteem dat zo ongeveer werkt als een waterkrachtcentrale, maar dan op de bodem van de zee.

Van 5 tot en met 8 januari vond in Las Vegas de Consumer Electronics Show plaats waar bedrijven elk jaar heel wat technologisch vernuft tonen. De Groningse start-up Ocean Grazer was ook van de partij om daar zijn energieopslagsysteem te laten zien. En dat idee kon op heel wat internationale aandacht rekenen.

Windenergie is vele malen schoner dan het verbranden van fossiele brandstoffen, maar er is één probleem dat de doorbraak van duurzame energie remt: de opslag van overtollige stroom. Wordt de opgewekte elektriciteit niet direct gebruikt, dan gaat hij verloren. Op een winderige dag wekken de turbines soms zoveel energie op dat de producent moet bijbetalen om zijn stroom af te kunnen zetten.

Opslag is dus het toverwoord en daar werken verschillende bedrijven hard aan, waaronder Ocean Grazer. De Ocean Battery moet op de bodem van de zee komen te staan, en slaat energie op die windturbines (of drijvende zonneparken) opwekken.

De batterij bestaat uit drie componenten die samen een soort waterkrachtcentrale vormen. Het eerste is een betonnen reservoir dat op de zeebodem staat en onder lage druk maximaal 20 miljoen liter water kan opslaan . Een buizensysteem verbindt dit reservoir met een flexibele blaas op de zeebodem.

Overtollige energie (opgewekt windturbines, maar ook door zonnepanelen) wordt gebruikt om water uit het reservoir in de blaas te pompen. Als deze energie vervolgens nodig is, perst de blaas door de druk van het zeewater erboven, het water terug naar het reservoir. Hierdoor gaan turbines draaien en produceren zo de elektriciteit op die op dat moment wel aan het net kan worden geleverd.

Ocean Grazer, een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft zijn technologie gepatenteerd, en dat was een slimme zet. Het bedrijf is op de CES-beurs door meerdere investeerders benaderd. Bovendien won het in Las Vegas een honoree award in de categorie Best of Innovation, Sustainability, Eco-design & Smart Energy. De Groningse start-up stond dus mooi even in de schijnwerpers, tussen de groten der aarde.

