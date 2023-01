Drijvende stad is toekomstbestendig

Als de zeespiegel 2 meter stijgt, verdwijnen de Malediven onder water. Dus is aanpassing aan klimaatverandering voor de regering van de eilandengroep prioriteit nummer één. Samen met de Nederlandse ontwikkelaar Dutch Docklands en architectenbureau Waterstudio.NL werken de Malediven aan een drijvende stad om de natie te redden.

De eerste bouwblokken zijn al neergelegd. Daarop staan vier kleurrijke woningen voor in totaal zestien mensen. “Binnen vijf jaar breiden we uit naar vijfduizend woningen voor twintigduizend mensen”, zegt architect Koen Olthuis van Waterstudio.NL. De grootste uitdaging is de logistiek. Want hoe breng je kant-en-klare bouwstenen op zo’n grote schaal bij elkaar? Hoe verbind je ze daarna met drijvende straten? Hoe maak je autonoom varende bootjes die mensen tussen de eilanden vervoeren? En hoe werkt de energievoorzieningen de afvalverwerking? Olthuis: “Wat wij ontwikkelen, is Amsterdam meets Venetië, maar dan toekomstbestendig. Dit wordt de eerste compleet drijvende stad ter wereld.”

Deze stad heeft de structuur van hersenkoraal, zoals te zien is op de foto hierboven. Hij bestaat uit een groot aantal wooneilandjes die aan elkaar zijn geregen met bruggen en havens. Op de eilandjes komen naast huizen ook winkels, wegen en andere voorzieningen die je in steden op het land vindt. Duurzaamheid staat daarbij voorop. Energie komt uit een drijvende zonneboerderij. Het riool verwerkt lokaal afvalwater tot drinkwater en mest tot voedingsstoffen voor planten. De huizen worden gekoeld met water dat wordt opgepompt uit de diepzee. En een kunstmatig aangelegd rif breekt de golven, zodat die aan kracht verliezen en geen schade kunnen aanrichten.

Orkaanbestendig

Een vergelijkbaar project wordt ontwikkeld in het Zuid-Koreaanse Busan, dat het afgelopen decennium werd geteisterd door zware overstromingen. Volgens burgemeester Park Heong-joon moet er “voor kuststeden een heel nieuwe visie komen waarin mensen, de natuur en technologie samengaan”. Het plan is om voor 2030 een zero-waste, orkaanbestendige stad uit drijvende zeshoeken te construeren. Elke zeshoek is 5 hectare groot en biedt ruimte aan driehonderd mensen in flats tot zeven verdiepingen hoog.

In het plan werken de lokale overheid, de Verenigde Naties, het MIT en de beroemde architect Bjarke Ingels samen. Doel is om de eerste wijken klaar te hebben vóór de Wereldexpo, die in 2030 in Zuid-Korea wordt gehouden. “Het plan van Busan is echt kansrijk”, zegt Rutger de Graaf, lid van de expertcommissie die het project adviseert. “En niet alleen in Zuid-Korea, ook daarbuiten. Er zijn 570 steden in de wereld die de komende eeuw te maken krijgen met de grote gevolgen van klimaatverandering. Landaanwinning zoals in Dubai is geen alternatief. Het zand raakt op en opspuiten vernietigt het lokale ecosysteem. Drijvende steden hebben de toekomst.”

Tekst: Sander Koenen

Beeld: Waterstudio.NL/Dutch Docklands