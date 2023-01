Drijvende koeien in de stad

Sinds mei 2019 drijft er in de haven van Rotterdam een boerderij – met een kudde koeien. De Floating Farm moet de oplossing zijn voor lokale voedselvoorziening in de stad.

Minke van Wingerden is initiatiefnemer van de Floating Farm, ’s werelds eerste drijvende boerderij. Ze bedacht het concept tien jaar geleden al. Samen met haar man woonde ze in hartje New York toen orkaan Sandy in de megastad een enorme ravage aanrichtte. “Al snel bleek dat er geen vrachtwagens met vers voedsel Manhattan in konden komen”, vertelt ze. “Toen realiseerden we ons hoe vreselijk afhankelijk we in de stad zijn van transport. Dat moest anders, vonden we, en we kwamen met het idee om op het water te gaan boeren. Dan heb je geen last van overstromingen en kun je eigenlijk altijd aan eten komen.”

Zelfvoorzienende stad

Afgezien daarvan is de productie op deze manier waar de consumptie is. “Dat scheelt een hoop transport vanaf het platteland naar de stad, wat weer een voordeel biedt voor het klimaat.” Verder worden de koeien gevoed met restproducten uit de stad. Er hoeft dus geen apart voer voor de dieren te worden geproduceerd en er zijn minder transportkosten voor veevoer. Als de melk van de Rotterdamse Floating Farm wordt afgeleverd bij een restaurant, worden de etensresten meegenomen om aan de koeien te voeren. Daarnaast wordt het vee zo nu en dan getrakteerd op vers gemaaid gras uit De Kuip. “Als ze dat horen, drinken de Feyenoord-supportende kinderen ineens een stuk sneller hun glas melk op”, vertelt Van Wingerden lachend.

Stapelen

De Rotterdamse Floating Farm staat voor nu Alleen nog maar vol met koeien, maar het bedrijf is inmiddels ook bezig met een drijvende kippenboerderij en met het regelen van een Floating Vertical Farm in de Rotterdamse haven. (Een verticale boerderij is een hoog gebouw waar gewassen in lagen worden gekweekt.) Van Wingerden is ervan overtuigd dat drijvende boerderijen later in vrijwel alle steden te vinden zullen zijn.

