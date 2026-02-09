Picture Perfect: een blije krater op Mars

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een smiley op Mars.

Toen de Viking Orbiter 1 in 1976 rondjes om Mars vloog en foto’s schoot van het oppervlak van de planeet, legde hij als eerste satelliet de Galle-krater vast. Deze krater werd al snel wereldberoemd en je kunt vast wel raden waarom. Een gebogen bergketen in het zuiden en twee kleinere bergen in het noorden lijken een vrolijke en knipogende smiley te vormen. Hij staat dan ook wel bekend als de happy face crater.

De krater en zijn iconische kenmerken zijn per toeval ontstaan toen miljarden jaren geleden een asteroïde ter grootte van een stad insloeg op de rode planeet. De krater heeft een diameter van 230 kilometer. In 2008 ontdekte de Mars Reconnaissance Orbiter een tweede happy face crater (zie de foto hieronder). En de grijns van deze krater blijkt steeds breder te worden.

De tweede happy face crater krijgt een steeds bredere grijns. Beeld: NASA/JPL/University of Arizona.

Vernoemd naar de ontdekker van Neptunus

De Galle-krater is vernoemd naar de Duitse astronoom Johann Gottfried Galle (1812-1910). Samen met zijn assistent Heinrich Louis d’Arrest (1822-1875) was hij in 1846 de eerste persoon die Neptunus heeft gezien en daadwerkelijk herkende als planeet. Het bestaan en de locatie van de planeet waren wel al eerder dat jaar voorspeld door de Franse astronoom Urbain Le Verrier (1811-1877). Later bleek dat Neptunus al meermaals was gezien, maar nog niet herkend als planeet, onder andere door Galileo Galilei in 1613.

De Galle-krater, gefotografeerd door de Mars Express. Beeld: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum).

Bronnen: NASA, Science Alert