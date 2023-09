Rover spot ‘avocado’ op Mars

Met een hilarische foto, genomen door Marsrover Perseverance, trekt NASA de aandacht. Zien we nu een avocado op de rode planeet?

Door een salade, op een boterham, of als spread: avocado’s kun je tegenwoordig overal in of op vinden. En nu ook op Mars? Door een foto die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onlangs heeft onthuld, zou je het bijna denken. Maar helaas, we kijken hier niet naar een opengesneden avocado.

Tekenen van leven

Perseverance, die is uitgerust met meerdere camera’s, heeft het kiekje gemaakt op 8 september. Het karretje rijdt momenteel door de Marskrater Jezero – op zoek naar tekenen van (vergaan) leven. Zo verzamelt het bodemmateriaal en stenen, die later op aarde kunnen worden onderzocht.

En je raadt het al: de ‘avocado’ die we hier denken waar te nemen, is in werkelijkheid een steen. Jammer voor de millennials die hun toekomstige zelf al op Mars zagen vertoeven met een bammetje avocado-spread.

Marskat

Het is trouwens niet voor het eerst dat Perseverance een object op de rode planeet spot dat ons bekend voorkomt. Zo heeft hij eerder dit jaar een foto geschoten van een gigantische donut; van een haaienvin en een schaar van een krab; en in 2022 van een kat. Wat hebben wij mensen toch een rijke fantasie.

Bronnen: IFL Science, Space.com

Beeld: NASA/JPL-Caltech/ASU