Waarom is het begrip ‘reptiel’ wetenschappelijk achterhaald?

We denken allemaal te weten wat een reptiel is: een koudbloedig werveldier met schubben dat meestal eieren op het land legt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slangen, krokodillen, kameleons en dinosauriërs. Toch is die definitie biologisch gezien niet erg handig.

Tegenwoordig delen biologen organismen in op basis van evolutionaire verwantschap. Ze werken met zogeheten ‘natuurlijke groepen’. Een natuurlijke groep bestaat uit één voorouder en alle nakomelingen daarvan. Dinosauriërs vormen zo’n groep. En omdat vogels afstammen van uitgestorven dinosauriërs, zijn vogels dus ook dinosauriërs.

Ga je verder terug in de tijd, dan blijken dino’s af te stammen van vroege reptielen. Dat betekent dat vogels ook van reptielen afstammen, en dus technisch gezien reptielen zijn. Toch worden ze zo meestal niet genoemd. Ze zijn immers heel anders; ze zijn warmbloedig en hebben veren. Maar als je vogels uitsluit van reptielen, laat je een hele tak van de familieboom weg. Dan is ‘reptiel’ geen volledige, natuurlijke groep meer, maar een parafyletische groep, oftewel een groep waarbij niet alle nakomelingen zijn meegenomen.

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Alternatieven

Misverstanden zoals deze zijn ontstaan doordat men er vroeger van uitging dat op elkaar lijkende dieren waarschijnlijk ook familie van elkaar waren. Maar dat klopt niet altijd. Dankzij fossielen en DNA-onderzoek weten we nu veel beter wie écht familie is. Daarom gebruiken biologen liever nauwkeurige evolutionaire namen dan alledaagse, maar wetenschappelijk onvolledige termen.

Het beste wetenschappelijke alternatief voor ‘reptielen’ is sauropsiden. Die groep omvat alle klassieke reptielen en de vogels. Wat er niet in zit, zijn synapsiden: de groep van geschubde, eierleggende dieren waarbinnen later de zoogdieren ontstonden. Neem je sauropsiden en synapsiden samen, dan heb je het over amnioten: alle eierleggende landgewervelden en de (soms niet-eierleggende) afstammelingen daarvan.

Vissen

Bij ‘vissen’ wordt het nog leuker. Gooi je het net breed uit, dan is de eerste ‘echte’ vis ook het eerste echte werveldier en zijn alle gewervelden dus eigenlijk vissen. Biologisch gezien moeten walvissen en mensen dus ook vissen zijn; en daar gaan we weer.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2026.

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Beeld: McDonald Wildlife Photography Inc/Getty Images