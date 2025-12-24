KIJK tipt: een wildcamera voor je achtertuin

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een wildcamera voor je achtertuin.

Wildcam

Wilde dieren in je achtertuin? Met de Behold Cam-1 kun je deze prachtig vastleggen. De camera is zo geprogrammeerd dat hij beesten altijd herkent, maar mensen altijd negeert. Verder levert hij QHD-resolutie, werkt hij ’s nachts met infraroodtechnologie, en is hij natuurlijk bestand tegen regen en wind. Bovendien kan hij – als je dat wilt – zijn observaties doorsturen naar allerlei biodiversiteitsdatabases, zodat ecologen en andere wetenschappers ermee aan de slag kunnen. Wild succes onder amateurbiologen op crowdfundwebsite Kickstarter. Steun de campagne op kickstarter.com

Toetsentikker

De Inzone KBD-H75 is het eerste gamingtoetsenbord van Sony. Het is een tikmachine met 75 procent-layout, waarbij de toetsen dus wat dichter op elkaar staan dan gewoonlijk. Het aanslagpunt van die toetsen kun je zelf instellen (van 0,1 tot 3,4 millimeter). Verder zijn de Doubleshot PBT-keycaps bestand tegen slijtage en zorgen de dubbelrailstabilisatoren van de switches ervoor dat de toetsen niet wiebelen. Maar het belangrijkste: dankzij de speciale Inzone Hub-software kun je zelf de kleurtjes van de RGB-verlichting kiezen! Tik sony.com voor meer



Foorwonder

Vandaag de dag draait de kermis om de grootste en snelste attracties, en om grijpmachines waar je knuffels of horloges uit kunt vissen. Meer dan een eeuw geleden was dat heel anders. Museum Huis van Alijn, in Gent, neemt je tot en met 26 april 2026 mee naar de kermissen (foren) van vroeger, waar technologische innovaties centraal stonden.

Meer info op huisvanalijn.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 1/2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters