Humanoïde robot beklimt 6200 meter hoge vulkaan – en gaat binnenkort Mount Everest op

Een humanoïde robot heeft de ruim 6200 meter hoge Chimborazo in Ecuador beklommen. Hij maakt zich nu klaar voor de Mount Everest.

Humanoïde robots worden steeds indrukwekkender. In april verpletterden zulke mensachtige robots bijvoorbeeld nog het wereldrecord voor een halve marathon. Sinds kort doen ze ook aan bergbeklimmen. Pemba, een aangepaste Unitree G1, heeft onlangs de besneeuwde top van de 6263 meter hoge Chimborazo-vulkaan in Ecuador bereikt.

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Drie keer de hoogste berg

De beklimming was onderdeel van een project genaamd Triple Crown. Het doel hiervan is om de robot drie bergen te laten beklimmen die je, afhankelijk van je definitie, allemaal de hoogste ter wereld kunt noemen. De top van de Chimborazo is bijvoorbeeld het punt dat het verst van het middelpunt van de aarde ligt. Binnenkort reist Pemba naar de Mauna Kea, van voet tot top de hoogste berg ter wereld – hoewel een groot deel onder water ligt. Het uiteindelijke doel is de Mount Everest, het hoogste punt boven zeeniveau.

Natuurbeschermer

Het project wordt geleid door een ingenieur genaamd Pablo Berlanga Boemare. Hij werkte voorheen aan natuurbeschermingsprojecten van het WWF in onder meer Congo en het Amazoneregenwoud. In veel beschermde gebieden monitort een uitgebreid netwerk van camera’s de fauna, illegale houtkap en stroperij. Maar dieren en mensen bewegen continu, en de camera’s natuurlijk niet. In plaats van 100.000 camera’s op te hangen, wil Pablo de camera’s benen geven. De robots zouden aangedreven kunnen worden via zonne-energie en communiceren met Starlink-satellieten.

De ingenieur wil ook testen hoe robots functioneren in extreme omstandigheden. De hoop is dat humanoïden in de toekomst kunnen helpen bij het opruimen van afval, reddingsoperaties en milieumetingen in bergachtige gebieden.

Nog even oefenen

Hoewel de beklimming van de Chimborazo-vulkaan een indrukwekkende prestatie is, deed Pemba dat nog niet helemaal zelf. Volgens het team wandelde de robot zelfstandig op stukken waar de route minder dan 30 graden steil was. Tijdens de steilere en onbegaanbaardere delen van de zestien uur durende klim moesten de expeditieleden de robot dragen. Het doel is wel om de robot te trainen, zodat hij steeds uitdagendere terreinen kan bewandelen.

Maar instabiele grond en steile hellingen zijn niet de enige uitdagingen die Pemba moet overwinnen. Op grote hoogtes krijgt de robot te maken met harde wind en worden de elektronica en batterijen blootgesteld aan extreme kou. Vanwege de ijle lucht kan de robot bovendien de warmte die hij produceert slecht kwijt. Het team heeft Pemba daarom een jas gegeven met een ingebouwd ventilatiesysteem, waardoor de robot zowel beter tegen de kou als de hitte kan.

Het team was eigenlijk van plan om eerder dit jaar al de Mount Everest te beklimmen. Maar daar heb je een vergunning van de Nepalese autoriteiten voor nodig, en dat blijkt nog niet zo makkelijk te regelen voor een robot. Daarom gaat Pemba nu eerst naar de Mauna Kea. De hoop is om in oktober, of anders april, alsnog de Mount Everest te trotseren.

Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026

Bronnen: X, Interesting Engineering