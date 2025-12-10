KIJK tipt: een horloge voor mensen die punctualiteit aan hun sneaker lappen

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een horloge voor mensen die punctualiteit aan hun sneaker lappen.
Tijdloos
Grappig uurwerkje van IFL Watches. De wijzerplaat van dit Tsuyosa Who Cares Concept-horloge toont een schouderophalend poppetje, een chaotisch rommeltje van twaalf cijfers, en de punchline Who cares/I’m already late. Met dit polsklokje wek je dus de indruk dat je punctualiteit aan je sneaker lapt, terwijl je stiekem toch gewoon de tijd ervan kunt aflezen. Moeilijk te voorspellen hoelang dat geintje leuk blijft, maar dat kun je zelf bijhouden. Of niet, natuurlijk.
Blikvanger
Een speaker zo groot als een blikje. Dat is de pitch van deze nieuwe JBL Grip. De bluetooth-lawaaimaker heeft een output van 16 watt, biedt diepere bassen dankzij AI Sound Boost, is uitgerust met sfeerverlichting, bevat een batterij die 12 uur meegaat, is stofvrij en waterdicht volgens IP68-normen, kan via Auracast worden gekoppeld aan andere luidsprekers, is gemaakt van gerecycled plastic, en wordt uitgebracht in zeven opvallende kleuren. Maar het is vooral een speaker zo groot als een blikje.
Wubbo Ockels
Op 30 oktober 1985 was Wubbo Ockels (1946–2014) de eerste Nederlander in de ruimte. In deze tentoonstelling, heel 2026 te bezichtigen, brengt Space Expo te Noordwijk een ode aan de astronaut.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 1/2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters