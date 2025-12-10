Word Abonnee

KIJK tipt: een horloge voor mensen die punctualiteit aan hun sneaker lappen

KIJK-redactie

10 december 2025 08:00

horloge Tsuyosa Who Cares Concept

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een horloge voor mensen die punctualiteit aan hun sneaker lappen.

Tijdloos

Tsuyosa Who Cares Concept-horloge

Grappig uurwerkje van IFL Watches. De wijzerplaat van dit Tsuyosa Who Cares Concept-horloge toont een schouderophalend poppetje, een chaotisch rommeltje van twaalf cijfers, en de punchline Who cares/I’m already late. Met dit polsklokje wek je dus de indruk dat je punctualiteit aan je sneaker lapt, terwijl je stiekem toch gewoon de tijd ervan kunt aflezen. Moeilijk te voorspellen hoelang dat geintje leuk blijft, maar dat kun je zelf bijhouden. Of niet, natuurlijk.

Meer tijdloos designs via iflwatches.eu

Blikvanger

JBL Grip

Een speaker zo groot als een blikje. Dat is de pitch van deze nieuwe JBL Grip. De bluetooth-lawaaimaker heeft een output van 16 watt, biedt diepere bassen dankzij AI Sound Boost, is uitgerust met sfeerverlichting, bevat een batterij die 12 uur meegaat, is stofvrij en waterdicht volgens IP68-normen, kan via Auracast worden gekoppeld aan andere luidsprekers, is gemaakt van gerecycled plastic, en wordt uitgebracht in zeven opvallende kleuren. Maar het is vooral een speaker zo groot als een blikje.

Alle specs op jbl.nl

Wubbo Ockels

Tentoonstelling Wubbo Ockels

Op 30 oktober 1985 was Wubbo Ockels (1946–2014) de eerste Nederlander in de ruimte. In deze tentoonstelling, heel 2026 te bezichtigen, brengt Space Expo te Noordwijk een ode aan de astronaut.

Meer info op space-expo.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 1/2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Cover van KIJK 1-2026

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."