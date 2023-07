Drie brandende vragen over zonnebrandcrème beantwoord

Welke factor beschermt het beste? En waar moet je allemaal op letten als je een zonnebrandmiddel wil kopen? Je vragen beantwoordt door KIJK.

1) Met welke factor kun je je het beste insmeren?

Nogal wiedes, denk je nu misschien. Hoe hoger de factor, hoe beter de bescherming. Maar dat valt best mee. “Zonnebrandcrème kan werken als een soort spiegel, maar ook de schadelijke straling absorberen die huidkanker kan veroorzaken”, legt Linda Sumner, woordvoerder van KWF Kankerbestrijding, uit. “Factor 30 houdt ongeveer 97 procent van de schadelijke uv-stralen tegen, terwijl factor 50 zo’n 98 procent bescherming biedt.” De hogere factor blokkeert of absorbeert dus net iets meer en biedt daardoor een langere bescherming. De keuze lijkt simpel. Toch is factor 30 voor sommige mensen de betere keuze, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. “Beide factoren werken uitstekend. Maar als we met factor 50 smeren, denken we extra goed beschermd te zijn en smeren daardoor minder snel nog een keer”, zegt Sumner. En opnieuw smeren is juist erg belangrijk. Door onder meer zweet of de wrijving van je handdoek verlies je namelijk een deel van de zonnebrand. Na twee uur ben je vaak dusdanig veel verloren dat je ongeacht de factor weer een nieuwe laag moet aanbrengen. Factor 30 is voor de meeste mensen dus goed genoeg.

>>> Lees ook: Waarom hebben varkens zonnebrandcrème nodig? <<<

2) Is een duurdere zonnebrandcrème altijd beter?

Nu je weet voor welke SPF-factor je moet gaan, dient de volgende vraag zich aan: welk merk moet je kopen? Is een dure crème bijvoorbeeld beter? Sumner: “De prijs van zonnebrandcrème Maakt niet uit; een goedkope fles geeft dezelfde bescherming als een duurdere. De kosten zitten hem vaak vooral in de extra’s eromheen, zoals de verpakking, de geur of de smeerbaarheid.”

Wel is het goed om te letten op de ingrediënten die in de crème zitten. Veel van de zonnebrandmiddelen die we gebruiken bevatten namelijk ingrediënten die slecht zijn voor het milieu. Als je je net hebt ingesmeerd en daarna een stuk gaat zwemmen in zee, spoelt er een laagje af. Zelf merk je daar niks van, maar het zeeleven lijdt er wel onder. De Consumentenbond onderzocht welke zonnebrandcrèmes het schadelijkst zijn voor het milieu.

Bovenstaande antwoorden kun je ook vinden in het extradikke zomernummer van KIJK. In deze editie nemen we nog meer zomerse adviezen onder de loep.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3) Hoelang kun je een fles zonnebrandmiddel bewaren?

KWF Kankerbestrijding raadt aan om het smeerbare goedje na een jaar weg te gooien. Op de website staat het volgende: “Zonnebrand is beperkt houdbaar, omdat na opening de factor (SPF) minder wordt. De crème beschermt je dan minder goed. Bewaar zonnebrand daarom niet te lang.”

Zonnebrandmiddelen bevatten zogeheten uv-blokkers die na verloop van tijd hun werking verliezen. Dat komt doordat zuurstof een verbinding ermee aangaat, waardoor de chemische samenstelling van die blokkers verandert. En als de samenstelling verandert, verandert de functie.

In een fles verloopt dit proces relatief langzaam – zeker als die nog ongeopend is – maar toch snel genoeg om na een jaar een nieuwe te moeten kopen. Op je huid, waarbij zonnebrandcrème wordt blootgesteld aan zuurstof, gaat dit veel sneller. Dat is ook de reden waarom je je gedurende de dag meerdere keren moet insmeren om niet te willen verbranden.

Tekst: Tim Tomassen, Laurien Onderwater

Bronnen: KIJK Zomereditie 2023, KWF Kankerbestrijding, Consumentenbond, NRC

Beeld: Kinga Krzeminska/Getty Images