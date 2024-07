Drie Noord-Vietnamese vliegtuigen

Hoewel de Amerikaanse luchtmacht over veel meer grof geschut beschikte dan de Noord-Vietnamese piloten, gaven de Aziaten zich in de jaren zestig niet zo gemakkelijk gewonnen. Dit waren hun toestellen.

1) MiG-17

De Fresco, zoals zijn NAVO-benaming luidt, was een doorontwikkelde versie van de MiG-15 waarmee Amerikaanse piloten tijdens de Koreaanse Oorlog strijd leverden. Hij maakte zijn debuut in 1952. In 1964 nam de Noord-Vietnamese luchtmacht het toen al tamelijk oude toestel in gebruik. De MiG-17 kon een snelheid van ongeveer 1100 kilometer per uur halen. Een Amerikaanse jager als de F-4 Phantom vloog veel sneller, maar de kleine MiG-17 blonk uit in wendbaarheid. Met zijn boordkanonnen (twee van 23 mm en eentje van 37 mm) was hij dodelijk als de piloot in de buurt van een vijandelijk vliegtuig wist te komen.

2) MiG-21

En Bac, oftewel Zilveren Zwaluw, noemden de Noord-Vietnamezen de MiG-21. De NAVO-benaming is een stuk prozaïscher: Fishbed. In 1959 werd dit toestel operationeel in de Sovjet-Unie; zes jaar later ging de Noord- Vietnamese luchtmacht het ook gebruiken. De MiG-21 was bijna twee keer zo snel als de MiG-17 en behalve een 23-mm-kanon had hij twee hittezoekende raketten, wat hem tot een formidabele tegenstander voor Amerikaanse jachtvliegers maakte. Die zagen dit slanke en relatief kleine vliegtuig bovendien vaak pas op het allerlaatste moment. Geen wonder dat 70 procent van de Noord-Vietnamese luchtoverwinningen met MiG-21’s werd behaald.

3) Cessna A-37

Dit lichte aanvalsvliegtuig van Amerikaanse makelij werd door de luchtmacht van Zuid-Vietnam gebruikt. Maar in de nadagen van de Vietnamoorlog vielen er 33 in handen van oprukkende communistische troepen. Nguyen Thanh Trung, een overgelopen Zuid-Vietnamese piloot, leerde enkele Noord-Vietnamese collega’s binnen een week hoe ze met het toestel om moesten gaan. Op 28 april 1975 leidde hij vijf A-37’s naar de luchtmachtbasis Tan Son Nuth bij de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon. Ze wierpen bommen af, waardoor drie AC-119’s (zogeheten gunships) en vijf C-47’s (vrachtvliegtuigen) werden verwoest.

