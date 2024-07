Sterren van het witte doek zijn niet altijd van vlees en bloed. Opvallend vaak zijn auto’s geduchte concurrenten voor de hoofdrol in films en series.

Ze staan de held bij in zijn strijd tegen het kwaad (James Bond) of ze dragen de acteurs en actrices letterlijk door het verhaal heen (Thelma and Louise) en niet alleen als zielloze machine; zo nu en dan praten ze terug (Knight Rider). De ultieme filmauto heeft zo’n persoonlijkheid dat hij ook een eigen naam heeft. Een kijkje onder de motorkap van zeven beroemde bolides met filmsterrenstatus.

1) DeLorean – Back to the Future

De machine waarmee Michael J. Fox als Marty McFly in Back to the Future door de tijd reist, is een DeLorean. Het is een compleet roestvaststalen DMC-12 uit de stal van John DeLorean, die als auto-ontwerper naam had gemaakt bij General Motors. Het werkelijke verhaal achter deze auto is bijna zelf een speelfilm waard. DeLorean noemde zijn ontwerp naar zichzelf en onder die naam maakt het voertuig zijn entree in de beroemde Back to the Future-serie.

Toch werd de auto (met de deuren die openslaan als vleugels) geen hit in de echte wereld van de jaren tachtig, onder andere omdat de 2,9 liter V6-motor te zwak was om het gewicht van al dat staal een beetje snel in beweging te krijgen. In 1982 ging de fabriek van John DeLorean failliet en zijn wereld stortte in. Totdat zijn ontwerp in 1985 werd gekozen voor de reeks Back to the Future-films. Zo leeft de naam van John DeLorean ver na zijn dood in 2005 nog voort.



2) KITT – Knight Rider

Een omgebouwde Pontiac Firebird Trans-Am uit 1982 is de eerste auto met kunstmatige intelligentie in een televisieserie. Acteur David ‘The Hoff’ Hasselhoff speelt Michael Knight die de misdaad bestrijdt met behulp van een auto genaamd KITT (Knight Industries Two Thousand). KITT is uitgerust met een boordcomputer en een eindeloze lijst innovatieve slimmigheidjes.

Het meest in het oog springende is wel het feit dat KITT een stem heeft. Het rode licht dat in de grille heen en weer beweegt als de wagen spreekt, werd al snel iconisch en een gewilde gadget. Pontiac werd het op den duur zat dat mensen die een Trans-Am kwamen kopen die rode lichtjes ook wilden hebben, daarom sprak men later in de serie niet meer over ‘een Pontiac’ maar over een ’Black T-Top’. Om de populariteit de kop in te drukken, werd het merk dus zowaar geanonimiseerd.



3) General Lee – Dukes of Hazzard

In de televisieserie Dukes of Hazzard ontvluchten de broers Bo en Luke elke aflevering minstens een keer de politie in een oranje ‘TNT Express’ Dodge Charger uit 1969. Ze noemen hun rammelkast, met de vlag van de Confederatie geschilderd op het dak, General Lee en slingeren zich steeds door het zijraam naar binnen omdat de deuren voor de veiligheid zijn dichtgelast.

Bij de achtervolgingen maakt de Dodge de meest uitzinnige sprongen zodat bij elke aflevering minstens een auto op de schroothoop terechtkwam vanwege structurele schade bij de landing. In totaal zijn er voor de hele serie 255 tot 325 auto’s doorheen gejaagd.



4) Bluesmobile – Blues Brothers

Net zo zwartwit als de ongrijpbare muzikale Blues Brothers is hun Mount Prospect, Illinois, politiewagen. Hun Bluesmobile is een Dodge Monaco uit 1974, ooit gebruikt door de California Highway Patrol. In de film vertoonden dertien verschillende auto’s hun gespecialiseerde trucje, van snelle ontsnappingen tot gierend bochtenwerk en verre sprongen. Aan één exemplaar heeft een monteur maandenlang gewerkt om de Dodge, als Jake en Elwood Blues na een heftige achtervolging tot stilstand komen, compleet uit elkaar te laten vallen. Duur grapje.

Voor de spectaculaire stunts en uitzinnige kettingbotsingen kochten de producers meer dan zestig oude politiewagens op. In totaal leverde het draaien van de Blues Brothers-speelfilm in 1980 ruim honderd wrakken op, een wereldrecord voor een film. Het is in 1998 verbroken met één auto extra, in de film Blues Brothers II.



5) Ectomobile – Ghostbusters

Ectoplasma is in de film Ghostbusters de spirituele energie van geesten in slijmvorm en je kunt er maar beter niet mee in aanraking komen. Met de energiestraal uit een proton pack houdt het Ghostbusters-team geesten gevangen en overal waar kwaadaardige entiteiten uit een andere dimensie de mensheid bedreigen, staan ze klaar als redder in nood. Wat kunnen de jagers daar beter voor gebruiken dan een Ectomobile: een Cadillac Miller-Meteor Futura Duplex ambulance met een 6,3 liter V8-motor, met achterin uitschuifbare units voor hun proton packs. De Ecto-1 was oorspronkelijk zwart, maar toen bleek dat de meeste scenes zich ’s nachts zouden afspelen, werd hij wit.

Tijdens het filmen van Ghostbusters II stoot de Ecto-1 op Brooklyn Bridge enorme rookwolken uit. Dat is niet gescript: de Cadillac was ter plekke total loss en moest worden weggesleept, ten koste van lange files en een flinke boete voor de filmmaatschappij. Tijd voor Ecto-1A om zijn plaats in te nemen.



6) Herbie – Herbie The Love Bug

In 1968, jaren voordat de sprekende KITT zijn opwachting maakte in Knight Rider, was een zelfdenkende auto al hoofdrolspeler in een film. Herbie was een Volkswagen kever uit 1963, model 117 Deluxe met een zonnedak. In de eerste Herbie-film van Disney, The love bug, ontmoet coureur Jim Douglas de kever met karakter en merkt hij al snel dat deze wagen een eigen wil heeft. Maar wel eentje die een autorace weet te winnen.

Het is een zwijgzaam type dat het vooral van lichaamstaal moet hebben, zo plast hij olie tegen het been van een onvriendelijke autoverkoper.

Alle VW-logos moesten voor de eerste film worden verwijderd maar in de vier vervolgfilms mocht Volkswagen wel genoemd worden. Voor de eerste film fabriceerde Disney maar liefst 11 Herbies waarvan er nog 3 bestaan.



7) Batmobile – Batman

De filmindustrie mag dan creatief heten, maar dat geldt minder voor het bedenken van namen. De -mobiles zijn oververtegenwoordigd en dat is te danken aan de oudste en eerste met deze geuzennaam: de Batmobile. In 1941 komt de naam voor het eerst voor in de strip Detective Comics #48.

In strips, series en games zijn er ontelbare versies geweest, maar slechts acht ervan zijn gebaseerd op echt bestaande auto’s. De Batmobile Tumbler in Christopher Nolans Batman Begins en The Dark Knight is technisch het meest uitgesproken. Met een Chevrolet V-8 kan deze tank in 5 seconden naar 90 km/uur zelfs met off-road banden van bijna een meter breed. De eerdere versies weerspiegelen met hun zwarte staartvinnen als vleermuisvleugels meer het karakter van hun chauffeur.



Bronnen: Thrillist, Popular Mechanics, Fossil cars, Sun-Times

Openingsbeeld: relux./CC BY-SA 2.0