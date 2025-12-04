KIJK 1-2026 ligt in de schappen! Dit lees je in de nieuwe editie

Het is nog december maar de eerste KIJK van 2026 ligt nu al in de winkels. Met op de cover: nieuwe metingen doen ons beeld van het heelal barsten.

Wat als je een wetenschap beoefent waarbij steeds meer wordt getwijfeld aan gangbare theorieën? Kosmologen moeten daarmee dealen, want nieuwe metingen brengen oude aannames aan het wankelen. Hoe lossen we deze problemen van astronomische proporties op? Je leest er meer over in KIJK 1-2026.

Kak-koffie | KIJK kort

Onderzoekers hebben een verklaring voor de goede smaak van door civetkatten uitgepoepte koffiebonen, en meer nieuws uit de wetenschapswereld.

Jeukalarm | In 5 minuten

Het duurt nog wel een paar maandjes, maar in het voorjaar krijgen we weer last van de eikenprocessierups. Deze twee pagina’s bereiden je er op voor.

Poolkoorts

Het smelten van de ijskappen in de Noordelijke IJszee opent nieuwe zeeroutes en toegang tot nieuwe olie- en gasvoorraden. En daarmee ook een strijd tussen arctische staten.

Stemrecht

Meer dan de helft van alle talen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Taalkundigen proberen ze te redden. Maar hoe én waarom?

Groene stroom

Bij chemische reacties in planten komen elektronen vrij die een stroompje kunnen opwekken. En daar zou je apparaten als lampen en sensors mee kunnen voeden.

Film vs feit | Interview

Wat hebben psychopaten op het witte doek en in het echte leven met elkaar gemeen? Forensisch psychiater Samuël Leistedt doet er onderzoek naar.

Minimodellen | In beeld

Fotografen die meedoen aan de Nikon Small World-competitie beschikken over het talent om het allerkleinste op beeld vast te leggen. Een selectie van hun foto’s.

Innovatief

Een fiets is een bewezen concept, zou je zeggen. Toch zijn er de afgelopen jaren heel wat bedrijven geweest die het wiel, stuur, frame et cetera opnieuw proberen uit te vinden.

Natte droom | Far Out

Planeet K2-18b is misschien bedekt met oceanen, schrijven wetenschappers in hun paper. Maar volgens nieuw onderzoek kunnen ze deze claim beter op hun buik schrijven.

Hoogmoed | Wereldprojecten

Met een hoogte van 321 meter torende het Empire State Building van 1931 tot 1973 boven alle gebouwen ter wereld uit. De bouw was niet zonder risico.

Gadgetpret | Tech-toys

Een goedkope, DIY-computerbehuizing, een laptop die je horizontaal én verticaal kunt kantelen, een wildcamera op Kickstarter, en meer toptech.

Levenswerk

Van een huidcel een embryo maken? Binnen twintig jaar kan het, verwachten deskundigen. In Nederland zal deze techniek vooral uitkomst bieden voor onderzoek.

Vragenmix | Kijk Antwoordt

Hadden Vikinghelmen hoorns? Kan het kwaad om elk weekend ongezond te eten? Waarom is een green screen groen? En meer vragen beantwoordt.

Wetenswaanzin | Column

Ronald Veldhuizen waarschuwt voor ‘deskundigen’ die beweren dat gewone onderzoekers onzin verkondigen omdat ze zijn geïnfecteerd met linkse ideeën.

