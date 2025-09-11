KIJK 10-2025 is uit! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 10-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: de terugkeer van het luchtschip.

De luchtvaartindustrie is naarstig op zoek naar innovaties om zuiniger te kunnen vliegen. Daarbij wordt zelfs serieus gekeken naar het luchtschip: meerdere producenten ontwikkelen momenteel prototypes. Staat de vliegbranche aan de vooravond van een stille revolutie? Je leest het in KIJK 10-2025.

Verder in dit nummer:

Oermonster | KIJK Kort

Onderzoekers vonden in de Grand Canyon fossielen van 500 miljoen jaar oud, waaronder een worm met honderden tanden. En meer nieuws uit de wereld van de wetenschap.

Frisse wind

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moet Europa onder andere meer windenergie opwekken. Maar door gebrek aan ruimte voor de turbines, is creativiteit geboden.

Op stoom | In 5 minuten

Twee eeuwen geleden werd ’s werelds eerste passagierstrein in gebruik genomen. Een goede aanleiding om twee pagina’s te wijden aan het vervoersmiddel.

Onderbuikgevoel

Een knoop doorhakken op gevoel? Goed idee, stellen sommige psychologen: je onderbewustzijn doet dan het werk voor je. Helaas is het bewijs hiervoor niet overtuigend.

Cyberdeal | Interview

Hackers weten steeds vaker gegevens van bedrijven te stelen. Cybersecurity-expert Geert Baudewijns onderhandelt met ze om deze data terug te krijgen.

Big Crunch | Far Out

Komt er een moment waarop het heelal instort in plaats van uitdijt? Jazeker, zeggen deze wetenschappers: als het heelal 33 miljard jaar oud is.

Mooizaïeken | In beeld

Het Zeugma Mozaïekenmuseum, in Turkije, herbergt tal van mozaïeken die zijn gered van de ondergang. En deze zeven exemplaren vonden wij het mooist.

Virusvangers

Jaarlijks sterven er nog altijd honderdduizenden mensen wereldwijd aan hiv-gerelateerde oorzaken. Maar er gloort hoop: nieuwe medicatie lijkt zijn doel te treffen.

Comeback

Passagiers vervoeren per luchtschip, lijkt een achterhaald idee. De reuzen zijn traag, en bieden weinig zitplaatsen. Toch werken meerdere bedrijven aan de terugkeer van deze toestellen.

Nieuw jasje

Dit Nederlandse bedrijf heeft een methode ontwikkeld om ‘huidtransplantaties’ uit te voeren bij gewassen. Hierdoor zijn de planten mogelijk beter bestand tegen ziektes.

Hebbedingen | Tech-toys

Een elektrische handpan waarmee je niemand stoort, een wekker voor de harde werkers onder ons, een toetsenbord in retrostijl, en meer gadgets in deze rubriek.

Huiswerk | Wereldprojecten

Een droom van een huis, maar een (dure) nachtmerrie om het te onderhouden: het beroemde Fallingwater, dat over een waterval heen werd gebouwd.

On grijpbaar

Lange tijd leek het onmogelijk om de deeltjes waar zwaartekracht uit bestaat afzonderlijk te meten. Toch denken deze natuurkundigen een manier te hebben gevonden.

Echt waar?! | KIJK Antwoordt

Kun je echt gemengde gevoelens hebben? Wat is kramp nu echt? Vochten gladiatoren echt tegen leeuwen? En meer vragen beantwoord in deze rubriek.

Boevenblik | Column

Hoe handig zou het zijn als je een slechterik kunt herkennen aan zijn gelaat – net als in films? In de echte wereld werkt dat niet zo, weet Ronald Veldhuizen.

