KIJK 2-2026 ligt in de winkel! Dit lees je in de nieuwe editie

Het is nog december maar de eerste KIJK van 2026 ligt nu al in de winkels. Met op de cover: wetenschappers met ruzie.

Als wetenschappers het niet met elkaar eens zijn, lossen ze dat meestal netjes op. Ze schrijven

een artikel waarin ze elkaars argumenten onderuithalen of van kritische noten voorzien. Maar soms escaleert het en loopt het uit op ordinair geruzie. In KIJK editie 2 van 2026 lees je over zeven van die ruzies.

Verder in dit nummer:

Wetenswaardig | KIJK kort

Robot uit kaskraker tot leven gewekt, mogelijk sporen van donkere materie gevonden, motor met zonnekraag ontwikkeld, en meer wetenschapsnieuws.

Krachtmeting

Geschillen in de wetenschappelijke wereld worden meestal keurig opgelost. Maar deze zeven voorbeelden laten zien dat dit niet altijd het geval is.

Reality-check | Far Out

Leven we in een computersimulatie? Deze vraag houdt verrassend veel mensen bezig. In een nieuw artikel stellen natuurkundigen echter dat het onmogelijk is.

Vaste prik

Op een schilderij uit 1674 werd onlangs een tatoeage gespot – op de pols van een rijke Nederlander. Vreemd? Nee hoor, tatoeages waren altijd al deel van de Europese cultuur.

Game over?

Misschien liggen er nog een paar oude videogames en -consoles op je zolder te verstoffen. Wetenschappers proberen ze echter ook zorgvuldig te bewaren. Hoe?

Kantelpunten | Interview

In zijn boek beschrijft bioloog Marten Scheffer hoe dynamische systemen, zoals onze maatschappij, abrupt kunnen veranderen en hoe we dat gunstig kunnen laten uitpakken.

IJssculpturen | In beeld

Tijd voor een winterse fotoreeks, dachten we op de redactie. En daarom kun je je in dit nummer vergapen aan zeven platen van bijzondere, natuurlijke ijsstructuren.

Ruimteramp

Precies veertig jaar geleden keek de wereld vol afschuw toe hoe de bemenste spaceshuttle Challenger vlak na de lancering explodeerde. Hoe kon dit gebeuren?

Focus | In 5 minuten

Je staat er niet bij stil, maar lasers zitten verweven in ons dagelijkse leven. Op deze twee pagina’s brengen we een ode aan de revolutionaire techniek.

Oliebolwerk | Wereldprojecten

Miljoenen liters olie stromen inmiddels door de 1300 kilometer lange Trans-Alaskapijpleiding, maar de bouw ervan ging niet zonder slag of stoot.

Make-over

Wetenschappers gingen er lange tijd van uit dat de prehistorische superhaai megalodon op de witte haai leek. Maar nieuwe inzichten laten dat beeld flink wankelen.

Raamroomba | Tech-toys

Heb je er een hekel aan om de ramen te lappen? Daar is nu een robot voor! Je moet er wel 400 euro voor neertellen. En meer handigs in onze gadgetrubriek.

Overreactie

Het immuunsysteem ruimt ziekteverwekkers op, maar soms keert het zich ook tegen bepaald voedsel, met een allergie tot gevolg. Kunnen we dit probleem oplossen?

Heet hangijzer | KIJK Antwoordt

Mercurius staat dichter bij de zon dan Venus. Waarom is het dan toch heter op die laatste planeet? En meer kwesties uitgediept in onze vragenrubriek.

Verjongingskuur | Column

Dertigjarige mannen leken vroegen veel ouder dan de heren van nu. Is een geheime chemische castratiecampagne hier de oorzaak van? Nee joh, zegt Ronald Veldhuizen.

