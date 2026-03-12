KIJK 4-2026 ligt in de schappen! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 4-2026 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: de toekomst van de tank.

Sinds zijn ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide de gevechtstank uit tot de ‘koning van het slagveld’. De oorlog in Oekraïne laat zien dat er nu een formidabele tegenstander bij is gekomen: de drone. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van de tank? Heeft de strijd van de toekomst nog plaats voor de main battle tank? Je leest het in KIJK editie 4 van 2026.

Verder in dit nummer:

Nieuwsflits | KIJK Kort

Oudste grotschildering ooit ontdekt, nieuwe robothand is vluchtgevaarlijk, zicht van Groenlandse haaien verrassend goed, en meer wetenschapsnieuws.

Tekstanalyse

Vingerafdrukken en DNA op de plaats delict kunnen de pleger van een misdaad verraden. Maar ook brieven of whatsappjes leiden de politie soms naar een dader.

Verzet 2.0

We protesteren tegenwoordig meer dan vroeger, zo blijkt uit onderzoek. Demonstraties zijn echter wel in omvang gekrompen én worden heel anders georganiseerd.

Oliekoorts | In 5 minuten

De Amerikaanse president Donald Trump zet alles op alles om zoveel mogelijk olie te winnen. Op deze twee pagina’s lees je alles over het zwarte goud.

Waakzaam

Mergelgroeven in Belgisch en Nederlands Limburg staan onder druk door gebouwen en transport. Met moderne tech houden deskundigen het instortingsgevaar in de gaten.

Focus | In beeld

De close-up photographer of the year-wedstrijd heeft tot doel de verborgen schoonheid van de natuur te onthullen. En dat is ook dit jaar weer gelukt.

Kostenkwestie

Als je ergens energie in moet steken, waardeer je datgene uiteindelijk meer dan als je er weinig moeite voor hoeft te doen. Neurowetenschappers leren steeds meer over dit fenomeen.

Duivelse praktijken | Interview

Wie denkt dat exorcismen de wereld uit zijn, heeft het mis. Sterker nog: de afgelopen decennia zijn ze aan een opmars bezig, weet historicus Kristof Smeyers.

Doorklieft? | Far Out

Misschien zijn er vlak na de oerknal heel kleine zwarte gaten ontstaan. Wat gebeurt er als die ruimteobjecten vandaag de dag door ons lichaam vliegen?

Bruggen slaan | Wereldprojecten

Geërgerd door de lange reis tussen Brooklyn en Manhattan, die hij met de boot moet afleggen, bedenkt John Roebling de Brooklyn Bridge. En die komt er.

Plantpower?

Een (grotendeels) plantaardig dieet zou bij reumapatiënten de pijn doen verlichten. En ook bij andere chronische ziektes lijkt het uitkomst te kunnen bieden.

Topspul | Tech-toys

Een smartphone met touchscreen én ouderwets toetsenbord, een horloge uit de ruimte, een spelcomputer waarop je retro games kunt spelen, en meer gadgets.

Over de kook | KIJK Antwoordt

Je let even niet op en ja hoor: de pan kookt over. Waarom gebeurt dat eigenlijk? En meer prangende vragen beantwoord in deze rubriek.

Grootheidswaanzin | Column

Voor hun mega bouwwerken moeten oude beschavingen wel hulp van aliens hebben gehad. Toch? Daar zit een westers superioriteitsdenken achter, zegt Ronald Veldhuizen.