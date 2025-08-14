KIJK 9-2025 is uit! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 9-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: eigen grondstoffen eerst.

De Europese honger naar kritieke grondstoffen is nog lang niet gestild. Van tientallen stoffen hebben we te weinig. Die importeren we, maar dat kan in de nabije toekomst problemen opleveren. Onze drang naar onafhankelijkheid wakkert de discussie aan: moeten er mijnen bij? Je leest het in KIJK 9-2025.

Verder in dit nummer:

Nieuwsgierig | KIJK Kort

Wetenschappers reconstrueren kanotocht van 30.000 jaar geleden, ontdekken ‘laadperron’ in onze cellen, creëren zes uur lange zonsverduistering, en meer wetenschapsnieuws.

Vroeg of laat | Far Out

De kosmische achtergrondstraling wordt omschreven als de warmtestraling die vlak na de oerknal is uitgezonden. Deze astrofysici stellen dat het moment later lag.

Afvalrace

Na het succes van Ozempic als afslankmiddel, zien andere bedrijven hun kans schoon om een vergelijkbare prik op de markt te brengen. De concurrentiestrijd is losgebarsten.

Briefgeheim | Interview

Engelse spionnen waren in de zestiende en zeventiende eeuw opvallend creatief in het versturen van boodschappen. Nadine Akkerman weet er alles van.

Uitschieters | Beeldverhaal

Hoorns zijn niet exclusief voor runderen, geiten en neushoorns. Deze zes dieren hebben óók iets eigenaardigs op of uit hun hoofd groeien.

In een flits | In 5 minuten

Door klimaatverandering krijgen we er steeds vaker mee te maken: onweersbuien. Op twee pagina’s alles wat je moet weten over dit weersfenomeen.

Ruimtegebrek

Satellieten, raketten en ander ruimtepuin vliegen elkaar om de oren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het buitenaardse veilig en vrij toegankelijk blijft voor iedereen?

Biobots

Bij het woord ‘robots’ dachten we lange tijd aan mechanische, bliepende ventjes. Maar de bots worden steeds vaker uitgerust met biologische onderdelen om ze aan te sturen.

Beeldtaal

Er worden op aarde meer dan 7000 talen gesproken. Hoe verschillen deze van elkaar? En beïnvloedt de taal die je uitoefent de manier waarop je de wereld ziet?

Opfrisser | Tech-toys

Dringt bij het openen van de koelkast een nare geur je neus binnen? De Shelfi Lite rekent hiermee af én houdt voedsel langer lekker. Nog meer gadgets in deze rubriek.

Megaklus | Wereldprojecten

Het Panamakanaal heeft ‘s werelds grootste sluizen en hoogste stuwdam. Maar het was óók het grootste hoofdpijndossiers voor een generatie ingenieurs.

Oervogel

De overblijfselen van Archaeopteryx vormden een van de eerste bewijzen dat moderne vogels afstammen van de dino’s. En we komen steeds meer te weten over dit dier.

Sprookje? | Kijk Antwoordt

Dertig jaar geleden kwam de Disney-film Pocahontas uit. Maar bestond deze vrouw echt? En meer prangende vragen beantwoord in deze rubriek.

Zwarte bladzijde | Column

Zorgde een zonsverduistering voor de genadeloze aardbeving die zich op 28 maart van dit jaar in Myanmar voltrok? Nee hoor, zegt mythbuster Ronald Veldhuizen.

