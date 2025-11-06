De KIJK wintereditie is uit! Dit lees je in het extra dikke nummer

De extra dikke wintereditie van KIJK viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: hoe realistisch zijn gezichtsreconstructies?

Met geavanceerde scans, tabellen en DNA-onderzoek reconstrueren wetenschappers gezichten uit het verleden. Het resultaat oogt vaak levensecht, maar hoe dicht naderen we de werkelijkheid er eigenlijk mee? Je leest het in de wintereditie van KIJK.

Verder in dit extra dikke nummer:

Opmerkelijk | KIJK Kort

Eerste mummies werden gerookt, maan roest door toedoen van aarde, draakvis heeft tanden op zijn kop, en meer wetenschapsnieuws.

Kookkunde

Wat is de beste snijplank? Maakt een banaan je avocado sneller rijp? En meer vragen uit de keuken beantwoord.

Kopzorgen | In 5 minuten

Het aantal Nederlanders dat een depressie heeft, is in vijftien jaar tijd verdubbeld. Alles wat je moet weten over deze aandoening.

Nieuwe kracht

De Verenigde Staten investeert de komende twee decennia 1,7 biljoen dollar in zijn kernarsenaal. Hoe ziet deze operatie eruit?

Krom verhaal | Interview

Zit rechtop! Anders krijg je rugpijn. Wetenschapshistoricus Beth Linker fileert deze ‘wijsheid’.

Relativitijd | Far Out

Als je meer zwaartekracht voelt, verloopt de tijd voor jou trager. Welk effect heeft dit verschijnsel op de quantummechanica? Deze natuurkundigen zoeken het uit.

Levenselixer

Een hond extra jaren geven? Deze start-up werkt aan medicijnen die het leven van Fikkie moeten verlengen.

Hoge ogen | In beeld

Ook dit jaar organiseerden KIJK en Columbus een dronefotowedstrijd. En de winnaars zijn…

Afgesloten | Wereldprojecten

Dankzij de Afsluitdijk kreeg Nederland eindelijk de Zuiderzee onder bedwang. Een ode aan het meesterwerk.

Papadagen

Hoe veranderde het vaderschap door de generaties heen? Nijmeegs onderzoek bracht het in kaart.

Rem erop

Zelfrijdende taxi’s, bussen en auto’s met Autopilot-functie rijden al rond. Een geheel autonome personenwagen nog niet. Wanneer wel?

Benelux-bende

In de achttiende eeuw zaaiden de bokkenrijders angst in Limburg en omstreken. Het verhaal achter deze rovers.

Doorgelicht

Steeds meer mensen laten een total bodyscan uitvoeren. Maar huisartsen en specialisten zijn niet blij met deze trend.

Fabeldieren

Op social media wemelt het van de dierenfilmpjes gemaakt door AI. Wat doet dat met ons beeld van de natuur?

Nostalgie | Tech-toys

Gek op Lego en oude spelcomputers? Dan is Game Boy Model Building Set echt iets voor jou. En meer leuks in deze gadgetrubriek.

Sterrenstatus | In beeld

In een extra dik nummer, hoort een extra beeldverhaal. De acht mooiste foto’s van de astronomy photographer of the year-wedstrijd.

Wolkenspel | KIJK Antwoordt

Wat bepaalt of het gaat sneeuwen of hagelen? En nog meer prangende vragen beantwoord.

Schone schijn | Column

Een speciaal apparaat om microplastics uit je lijf te filteren, doet meer kwaad dan goed, aldus Ronald Veldhuizen.

Soundcheck

Focused Ultrasound wordt gezien als medisch duizenddingendoekje. Maakt de techniek de verwachtingen waar?

Bestel KIJK 11/12-2025 in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder!