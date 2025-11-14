Hoe voorkom je dat meeuwen je eten stelen? Door naar ze te schreeuwen, zeggen wetenschappers

Een wetenschappelijk experiment laat zien dat meeuwen wegvliegen – en je eten met rust laten – als ze een schreeuwende man horen.

Iedereen die op het strand wel eens een bakje kibbeling heeft gehaald, weet dat je die geen seconde uit het oog moet verliezen, anders gaat een gulzige meeuw er mee vandoor. Hetzelfde geldt overigens voor je bammetje pindakaas. Hoe jaag je de brutale meeuwen weg? Door naar ze te schreeuwen, blijkt uit een nieuwe studie in Biology Letters.

Lees ook:

Ga weg!

De onderzoekers vulden een doorzichtig Tupperware-bakje met frietjes. Vervolgens zetten ze dat gesloten op de grond en schudden ze er een beetje mee om de aandacht van zilvermeeuwen te trekken.

Zodra een meeuw in de buurt kwam, speelden ze een opname af van een mannelijke stem die schreeuwde, een mannelijke stem die normaal praatte of de zang van een roodborstje. De vijf opgenomen mannenstemmen zeiden of schreeuwden: “No, stay away, that’s my food” (Nee, ga weg, dat is mijn eten).

Schreeuwen werkt beter

De onderzoekers bestudeerden 61 wilde meeuwen in negen kustdorpjes in Cornwall, in het zuiden van Engeland. Die bleken niet onder de indruk van de zang van een roodborstje, want ruim 70 procent bleef in de buurt van de frietjes of pikten met hun snavel op het doosje.

De pratende mannenstem had meer effect: 15 procent vloog weg, 50 procent liep weg en 35 procent bleef in de buurt van het eten. De schreeuwende stem maakte de meeste indruk. Bijna de helft van de meeuwen vloog weg, zo’n 15 procent liep weg en 38 procent bleef in de buurt maar was wel op zijn hoede.

“We zagen dat stadsmeeuwen waakzamer waren en minder naar de voederbak pikten als we ze een mannenstem lieten horen, of die nu sprak of schreeuwde”, zegt onderzoeker Neeltje Boogert in een persbericht. “Maar het verschil was dat de meeuwen vaker wegvlogen bij geschreeuw, terwijl ze bij gepraat juist vaker wegliepen. Dus als je een meeuw wilt afschrikken, kun je ze door te praten misschien wel tegenhouden, maar als je ze echt wilt wegjagen, werkt schreeuwen beter.”

Meeuwen letten op de manier waarop je iets zegt

Opvallend genoeg was het niet het volume van de schreeuw dat de vogels liet schrikken. De onderzoekers speelden de opnames van zowel het gepraat als geschreeuw namelijk op hetzelfde volume af.

“Normaal gesproken is het eng als iemand schreeuwt, omdat het een hard geluid is, maar in dit geval hadden alle geluiden hetzelfde volume en was alleen de manier waarop de woorden werden uitgesproken anders”, zegt Boogert. “Het lijkt er dus op dat meeuwen letten op de manier waarop we dingen zeggen, wat volgens ons nog niet eerder is waargenomen bij wilde diersoorten, alleen bij gedomesticeerde diersoorten die al generaties lang in de buurt van mensen worden gefokt, zoals honden, varkens en paarden.”

Fysiek geweld is niet nodig

De onderzoekers willen met het experiment laten zien dat fysiek geweld niet nodig is om meeuwen weg te jagen. “De meeste meeuwen zijn niet brutaal genoeg om voedsel te stelen van een persoon”, zegt Boogert. “Ik vind dat ze behoorlijk verguisd zijn geraakt.”

“We willen niet dat mensen meeuwen verwonden. Dit experiment laat zien dat er ook vreedzame manieren zijn om ze af te schrikken.” Volgens de onderzoekers kun je het effect van schreeuwen versterken door ook oogcontact te maken of naar de vogels toe te lopen.

Deze studie keek alleen naar de reactie op mannenstemmen. De onderzoekers schrijven daarom in hun paper dat het interessant zou zijn om in de toekomst ook te kijken of meeuwen anders reageren op vrouwenstemmen.

Bronnen: Biology Letters, University of Exeter

Beeld: mtreasure/iStock/Getty Images