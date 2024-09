KIJK op de wereld: aliens of spookdorp?

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een Amerikaans spookdorp.

Geen paniek! Deze rare vormen op het aardoppervlak zijn niet door aliens achtergelaten – al lijkt het daar in eerste instantie wel een beetje op. Wat je ziet, is een spookdorp in de Carson Sink, een drooggevallen meer van 35 bij 40 kilometer in de Amerikaanse staat Nevada.

Zware weersomstandigheden

Er valt geen geasfalteerde toegangsweg te ontdekken en je moet een heel eind uitzoomen voordat er eindelijk iets van beschaving opdoemt: het 9000 zielen tellende stadje Fallon, met daarnaast het Naval Air Station Fallon. Op die basis speelt zich het United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor-programma af, beter bekend als Topgun.

De marinevliegers gebruiken deze bijzondere constructies als oefendoelen. Het ‘dorp’ maakt deel uit van de enige live fire range in de VS waar het af en toe lasergestuurde bommen van 1000 kilo regent. Nogal zware weersomstandigheden in het verder zo zonnige Nevada…

Beeld: Google Earth