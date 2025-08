Robotkrab probeert vrouwtjes te verleiden – mannetjes zijn daar niet blij mee

Wenkkrabben zwaaien met hun schaar om vrouwtjes te verleiden. Een robotkrab onthult nu hoe ze reageren op hun concurrenten.

Mannelijke wenkkrabben hebben één gigantische schaar. Ze verleiden daarmee vrouwtjes door voor hun holletje te gaan staan en ermee te zwaaien. Vrouwtjes krabben hebben een voorkeur voor mannetjes die snel kunnen zwaaien en een grote schaar hebben.

Wetenschappers hebben nu een robotkrab – met de bijnaam Wavy Dave – op een wad met veel wenkkrabben laten zwaaien. In het vaktijdschrift Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences schrijven ze hoe de echte mannetjeskrabben hun eigen zwaaistrategie daarop aanpasten – en hoe Wavy Dave werd gemolesteerd.

Een vrouwtje in de buurt?

“We weten dat veel dieren hun seksuele gedrag aanpassen als er rivalen in de buurt zijn, maar er is minder bekend over hoe ze reageren op het gedrag zelf”, zegt onderzoeker Joe Wilde in een persbericht. “Als je een winkel hebt en je concurrenten beginnen dingen heel goedkoop te verkopen, moet je misschien je manier van zakendoen aanpassen. Hetzelfde geldt misschien voor mannetjes die signalen afgeven om vrouwtjes aan te trekken.”

Mannelijke wenkkrabben. Beeld: Joe Wilde.

De wetenschappers deden hun onderzoek op een wad in het zuiden van Portugal waar duizenden wenkkrabben leven. Bij elk experiment installeerden ze de robotkrab – en twee camera’s – op 30 centimeter afstand van een holletje van een echt mannetje.

Als Wavy Dave zwaaide, reageerden mannetjes in de omgeving daarop door langer te gaan zwaaien en trokken ze zich minder vaak terug in hun holletje – vooral als de robot een kleine schaar had. Maar ze begonnen niet sneller te zwaaien. Volgens Wilde interpreteren krabben een zwaaiende rivaal misschien als een teken dat er een vrouwtje in de buurt is, maar sloven ze zich pas echt uit als ze het vrouwtje zelf zien.

Niet blij met de indringer

Mannetjeskrabben probeerden minder vaak te concurreren met de robot als hij een grotere schaar had, mogelijk omdat ze verwachtten dat ze toch niet konden winnen of omdat ze bang waren aangevallen te worden. Wilde: “Onze bevindingen laten zien hoe deze krabben op subtiele wijze hun gedrag aanpassen om te kunnen concurreren in een dynamische omgeving, waarbij ze meer investeren in het zwaaien wanneer dat waarschijnlijk het meest winstgevend is.”

Als een mannetje succesvol een vrouwtje weet te verleiden met zijn gezwaai, gaat ze met hem zijn holletje in. Daar bevrucht hij dan haar eitjes. Zodra die zijn uitgekomen, drijven de larven weg naar zee.

Sommige krabben waren overigens niet blij met de robotindringer. “De vrouwtjes vonden hem een beetje vreemd en sommige mannetjes probeerden met hem te vechten”, zegt Wilde. “Een van de mannetjes sloopte Wavy Dave zelfs door zijn schaar eraf te trekken.”

