Wilde zalm raakt van slag door cocaïne

Voor het eerst is aangetoond dat cocaïneresten het gedrag van vissen in het wild veranderen.

Elke cocaïnegebruiker die naar de wc gaat om te plassen, spoelt onbewust cocaïneresten het riool in. Ze zitten in de urine. Zuiveringsinstallaties slagen er niet in alle drugs uit het water te halen waardoor ze ook in het oppervlaktewater belanden. In het lab was al onderzoek gedaan naar vissen die met drugs in aanraking komen. Nu is gekeken naar zalmen in het wild.

Dankzij drugsgebruikers zit er benzoylecgonine in ons rioolwater. Die stof ontstaat wanneer de lever cocaïne afbreekt. Onderzoekers van onder andere Griffith University gaven 105 jonge zalmen een zender en een implantaat. Dat implantaat gaf bij een derde van de vissen cocaïne af, een derde kreeg benzoylecgonine. Het laatste deel kreeg geen drugs toegediend. De zalmen werden losgelaten in een meer in Zweden en acht weken lang gevolgd.

Fanatieke zwemmers

De hoeveelheid drugs die de vissen kregen was zo afgestemd dat het overeenkomt met waardes die ook gevonden worden in vervuild oppervlaktewater. Vooral de dieren die benzoylecgonine kregen, raakten van slag. Ze zwommen bijna twee keer zo ver als de zalmen uit de controlegroep en eindigden dan ook een heel eind verderop.

Dat vissen verder zwemmen, maakt nogal uit voor de dieren. Het bepaalt welke soortgenoten ze tegenkomen, waar ze hun voedsel zoeken, wat ze eten en ook door welk dier ze uiteindelijk opgegeten worden. Zo kan een veranderde verspreiding van zalmen een grote invloed hebben op het ecosysteem.

Het is opvallend dat het afbraakproduct van cocaïne, benzoylecgonine, meer effect heeft dan de drug zelf. Die ontdekking is belangrijk omdat wetenschappers over het algemeen onderzoek doen naar cocaïne en niet zo zeer naar de afbraakproducten. Om te achterhalen wat de effecten zijn van het wc-bezoek van drugsgebruikers, is het beter om ook te kijken wat er gebeurt als er benzoylecgonine in de natuur belandt.

Bronnen: Current Biology, Griffith University via EurekAlert!

Beeld: Brandon/Unsplash