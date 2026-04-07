Alle records en primeurs van Artemis II

Tijdens de Artemis II-missie worden heel wat records gebroken en primeurs gezet. KIJK zet ze allemaal op een rij.

In de nacht van 6 op 7 april vlogen de astronauten van de Artemis II-missie langs de achterkant van de maan. Ze zagen toen delen van de achterzijde die nog nooit eerder direct met mensenogen waren gezien. Vanaf de aarde zien we altijd dezelfde kant, de maan draait namelijk in dezelfde tijd om haar eigen as als dat ze een rondje om de aarde draait. Apollo-astronauten hebben overigens al wel andere delen van de achterkant van de maan gezien. Daarnaast zijn ook al eerder foto’s gemaakt met satellieten.

Nog meer records en primeurs van Artemis II

Artemis II is de eerste bemande maanmissie sinds maanmissie Apollo 17 in 1972.

Sinds de Apollo-missies zijn er wel mensen naar de ruimte gegaan, maar niet verder dan een lage baan rond de aarde, waar ruimtestations zoals het ISS zweven. De crew van Artemis II reisde nu dus wel verder dan die lage aardbaan: Victor Glover is de eerste niet-witte persoon die dat heeft gedaan; Christina Koch is de eerste vrouw die dat heeft gedaan; Jeremy Hansen is de eerste niet-Amerikaan met die prestatie – hij is Canadees; Reid Wiseman is met zijn 50 jaar de oudste persoon die de lage aardbaan heeft verlaten.

De bemanning van Artemis II vloog op het verste punt 406.773 kilometer van de aarde – nooit eerder zijn mensen zo ver van de aarde geweest. (Het vorige record was 400.171 kilometer tijdens Apollo 13.) Op dat punt waren ze wel erg dicht bij de maan; ze vlogen op ongeveer 6545 kilometer van het maanoppervlak.

Artemis II was de eerste lancering van het 98-meter hoge Space Launch System, de krachtigste raket die de NASA ooit heeft gebouwd, met mensen aan boord.

Het was ook de eerste keer dat het ruimtevaartuig Orion een vlucht maakte met mensen aan boord.

De Artemis II-missie was de eerste bemande ruimtevlucht met de European Service Module, inclusief Nederlandse zonnepanelen.

De astronauten van Artemis II zijn inmiddels begonnen aan de terugreis en zullen op zaterdag 11 april weer landen op aarde. Ze hebben dan tien dagen in de ruimte doorgebracht.

Twee historische foto’s gemaakt tijdens Artemis II

Reid Wiseman schoot deze prachtige foto van de aarde op 3 april 2026. Rechts zie je hoe de maan de nachtelijke zijde van de aarde verlicht. Boven zie je het groene poollicht. Beeld: Reid Wiseman/NASA.

Terwijl de astronauten langs de maan vlogen, maakten ze deze foto. Rechts zie je een deel van de voorkant van de maan die je ook vanaf de aarde ziet. Links zie je een deel van de achterzijde. Beeld: NASA.

Bron: NASA