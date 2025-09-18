Word Abonnee

Filmpje: dit scherm creëert levensechte beelden

Naomi Vreeburg

18 september 2025 14:38

scherm

Looking Glass Factory heeft een scherm ontwikkeld dat de indruk wekt dat je naar een 3D-object aan het kijken bent.

Wanneer je in de bioscoop een 3D-film bezoekt, krijg je een (vaak veel te grote) plastic bril mee. Het New-Yorkse bedrijf Looking Glass Factory werkt al tien jaar aan schermen die een 3D-effect geven zonder dat je zo’n speciale bril op je neus hoeft te zetten. En onlangs heeft het een nieuwe uitvoering onthult: het Hololuminescent Display (HLD).

Simpel uploaden

Het HLD is een dun paneel, een dikte van minder dan een inch (2,5 centimeter), uitgerust met “hybride technologie”. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat een zogenoemde holografische laag het licht van het display bewerkt om meerdere kijkhoeken te creëren. Hierdoor lijken objecten uit het scherm te komen.

Bovendien hoef je niet pal voor het scherm te staan om het effect waar te nemen, maar kun je dit ook ervaren vanuit een andere hoek. Zie het filmpje hieronder.

Het uploaden van beelden op het scherm blijkt vrij simpel. Je kunt elke 2D-video, opgenomen met standaardapparatuur tegen een egale achtergrond, bewerken in bestaande software zoals Adobe Premiere Pro. Vervolgens kun je deze versie naar het scherm sturen. Het display werkt met 1080p- en 4K-content via standaard HDMI- of USB-verbindingen.

Museumstukken

Overigens is het HDL geen vervanging van je computer- of televisiescherm. Het display, zo benadrukt Looking Glass Factory, kan worden gebruikt om aandacht te trekken op beurzen, in winkels of andere publieke plekken. Denk aan ronddraaiende 3D-modellen van museumstukken of opvallende productadvertenties op straat:

scherm

Het scherm is al te bestellen in drie standaardformaten: 16 inch, voor zo’n 2000 euro; 27 inch voor 4000 euro; en 86 inch voor ongeveer 20.000 euro. De eerste twee modellen worden eind dit jaar geleverd, terwijl de 86 inch-versie in februari 2026 beschikbaar komt.

Bronnen: Looking Glass Factory, New Atlas

Beeld: Looking Glass Factory

