E-tattoo toont wanneer je hersenen overuren draaien

Onderzoekers hebben een apparaat ontwikkeld, dat met elektronische stickers kan meten hoe mentaal vermoeid iemand is.

Als iemand diep aan het nadenken is, zeggen we weleens dat je diens hersenen kunt zien kraken. Maar dit is slechts een uitdrukking, je kunt dat natuurlijk niet daadwerkelijk zien, toch?

Met een nieuw apparaat dat wetenschappers uit de Verenigde Staten hebben ontwikkeld, kun je nu wel letterlijk zien als iemand flink moet nadenken. Dit apparaat, de E-tattoo, meet namelijk met stickers op het gezicht hoe hard de hersenen aan het werk zijn. Hierover schrijven de onderzoekers in Device.

Mentaal overbelast

Bij verschillende beroepen is het extra belangrijk dat je niet je concentratie verliest. Denk bijvoorbeeld aan luchtverkeersleiders of chauffeurs. Als je bij zo’n beroep even wat minder gefocust bent, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Toch kan dit snel het geval zijn, omdat in onze huidige samenleving het makkelijk is om mentaal overbelast te raken. Daarbij verschilt het per persoon welke mentale werklading optimaal is. Daarom ontwikkelden wetenschappers een apparaat, de zogenoemde E-tattoo, dat meet hoe hard je brein aan het werk is.

Het apparaat bestaat uit een lichte batterij en een aantal stickers die werken als sensoren die oogbewegingen en de elektrische activiteit van de hersenen meten. De stickers zijn vervormbaar, zodat je kunt blijven bewegen zonder dat het signaal wordt verstoord. Ook zijn ze gepersonaliseerd, omdat iedereen een andere hoofdvorm heeft. Door die individuele afstemming zitten de stickers altijd op de juiste locatie voor een goed signaal.

Breingolven

De wetenschappers hebben de E-tattoo op zes proefpersonen getest. De vrijwilligers moesten een geheugentaak verrichten, die steeds moelijker werd. De onderzoekers zagen dat delta- en thetagolven – hersengolven die aangeven dat er veel denkwerk wordt verricht – toenamen naarmate de taak moeilijker werd. Alfa- en bèta golven namen juist af, wat een teken is van mentale vermoeidheid. Kortom: het apparaat kon aangeven wanneer de hersenen flink bezig waren.

En dat niet alleen. De onderzoekers hebben ook nog een computermodel aan de E-tattoo gelinkt. Dit model kon aan de hand van hersensignalen voorspellen wanneer iemand mentaal vermoeid zou gaan raken.

Goedkoop

Het apparaat is een praktischer alternatief voor de traditionele EEG (elektro-encefalografie). Die techniek bestaat namelijk uit een grote kap met veel elektronische draden. De E-tattoo is juist erg klein en niet duur. Ter vergelijking: voor één EEG-set betaal je vaak rond de 15.000 dollar (ongeveer 13.800 euro), maar voor de E-tattoo leg je slechts 200 dollar neer (ongeveer 178 euro).

De onderzoekers zijn nu bezig met een model dat thuis gedragen kan worden. Het huidige systeem werkt nu alleen op huid zonder haar, maar ze zijn bezig om het te combineren met op inkt gebaseerde sensoren. Die zouden wel op haar werken. De wetenschappers hopen dat het in de toekomst toegankelijk wordt voor iedereen. Als dat gebeurt, verandert de uitdrukking misschien. Dan zeg je niet meer “Ik zie je hersenen kraken”, maar: “Ik zie je E-tattoo kraken!”

Bronnen: Device, EurekAlert!

Beeld: Device/Huh et al.