Overleden beroemdheden tot leven gebracht met AI

Met behulp van kunstmatige intelligentie laat deze Turkse fotograaf zien hoe overleden beroemdheden er vandaag de dag uit zouden hebben gezien.

Lady Di, Janis Joplin en Freddie Mercury. Het is slechts een greep uit de beroemdheden die al een hele tijd niet meer onder ons zijn. De Turkse advocaat en fotograaf Alper Yesiltas was benieuwd hoe de sterren er nu uit zouden zien als ze nog hadden geleefd – dus met grijze haren en rimpels. Met behulp van kunstmatige intelligentie bracht hij ze met project As If Nothing Happened digitaal terug. Een paar voorbeelden.

Freddie Mercury

Prinses Diana

Heath Ledger

Yesiltas gebruikte voor het digitale verouderingsproces verschillende softwarepakketten en AI-algoritmes, maar om welke technologie het precies gaat geeft de kunstenaar niet prijs. In totaal liet Yesiltas tot nu toe een tiental celebraties elektronisch vergrijzen, maar daar komen er in de toekomst mogelijk nog een aantal bij, schrijft hij.

Dit artikel is ook te vinden op de website van onze mediapartner Data News.

Beeld: Alper Yesiltas