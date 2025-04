Robot gebruikt meetlint als grijper

Door handig gebruik te maken van twee lagen stalen meetlint, gaat deze robot verrassend zachtzinnig te werk.

Kinderen vinden stalen meetlinten fascinerend. Niet omdat ze eenmaal uitgerekt met een enorme snelheid terug in de roller kunnen schieten, maar ook omdat ze zowel rigide als flexibel zijn. En van deze laatste eigenschap hebben onderzoekers van de US San Diego gebruikgemaakt bij het ontwerpen van een robotarm.

Twee lagen

De mechanische arm doopten de technici GRIP-tape, waarbij GRIP staat voor Grasping and Rolling In-Plane. (Vrij vertaald: vastpakken en rollen in vlakke richting.) Hij is in staat broze objecten van verschillende vormen en maten te grijpen met zijn twee stevige, maar tegelijkertijd soepele driehoekige vingers.

Elk van die vingers bestaat uit twee lagen meetlint. Gemotoriseerde spoelen kunnen deze lagen laten bewegen. Zo weet de robotarm de objecten als het ware een stukje naar zich toe te rollen om stevig vast te grijpen. Op het onderstaande filmpje zie je hoe dit werkt.

Gloeilamp

De robot is ontworpen voor gebruik in de landbouw, waar het voorzichtig dingen zoals citroenen, sinaasappels, tomaten of hele ranken vastpakt zonder ze te verpletteren. Buiten het veld kan het ook taken aan zoals het indraaien van gloeilampen of het hanteren van een schroevendraaier, laten de onderzoekers weten in hun paper.

Bronnen: Science Advances, New Atlas

Beeld: David Baillot/University of California San Diego