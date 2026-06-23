Wonderwerk: de verrijzenis van Christus de Verlosser

Cristo Redentor staat bovenop de Corcovado. Deze 710 meter hoge berg, een zogeheten granietkoepel, bevindt zich in het nationaal park Floresta da Tijuca in Rio de Janeiro. Beeld: Shutterstock.

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: Christus de Verlosser, een immens beeld dat tot stand kwam via een ‘campagne’ van de katholieke kerk.

Door een enorme zonnevlam warmt de aardkern onverwachts met flinke snelheid op. Immense aardverschuivingen en aardbevingen over de hele planeet volgen. Dit is in twee zinnen de plot van de rampenfilm 2012 die zeventien jaar geleden uitkwam.

De apocalyptische gebeurtenissen stapelen zich in de film op. Las Vegas wordt overspoeld door gigantische vloedgolven, de Sint-Pietersbasiliek in Rome raakt zwaar beschadigd, en miljoenen mensen vinden de dood. Een van de rampzalige scènes speelt zich af in Rio de Janeiro. De camera toont de berg Corcovado met daarop het iconische standbeeld Cristo Redentor, bij ons ook wel bekend als Christus de Verlosser. Plots begint de grond onder het standbeeld te trillen en de Messias stort naar beneden.

Het is niet de enige keer dat Cristo Redentor op het witte doek verschijnt. Met zijn wijd opengesperde armen levert het 30 meter hoge Jezusbeeld een spectaculair shot op. De bouw van het standbeeld, aan het begin van de twintigste eeuw, kunnen we eveneens met recht spectaculair noemen.

Christus met bal

Het idee voor een christelijk standbeeld op de Braziliaanse berg Corcovado, voluit de Morro de Corcovado, stamt al uit de jaren 1850. Het kwam uit de koker van priester Pedro Maria Boss. Het beoogde project werd echter nooit goedgekeurd.

Maar een halve eeuw later wekte de Círculo Católico do Rio de Janeiro – een groep van katholieke leken en geestelijken die zich bezighield met religieuze en maatschappelijke initiatieven – het idee opnieuw tot leven. Toen Brazilië in 1889 een republiek uitriep en kerk en staat van elkaar werden gescheiden, verloor religie aan invloed in het openbare leven. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog vreesde de groep dat deze ‘goddeloosheid’ alleen maar verder zou toenemen.

In 1921 schreef Círculo Católico do Rio de Janeiro daarom een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een religieus standbeeld op de 710 meter hoge Corcovado. Meerdere ontwerpen passeerden de revue, waaronder dat van Heitor da Silva Costa. Deze Braziliaanse architect kwam eerst op de proppen met een standbeeld van Jezus die een kruis en een wereldbol vasthield. Sommigen staken hier de draak mee en noemden het ontwerp “Christus met de bal”.

Samen met de Italiaans-Braziliaanse kunstenaar Carlos Oswald bedacht hij vervolgens het winnende concept dat we nu kennen als Cristo Redentor. Met zijn uitgestrekte armen zou de Verlosser zelf een kruis vormen én symboliseren dat hij het hele volk omarmt. De bouw van het standbeeld werd overigens ook grotendeels gefinancierd door donaties van het Braziliaanse volk, voornamelijk via katholieke fondsen. De kosten lagen in totaal rond de 250.000 dollar; omgerekend zo’n 4 miljoen euro nu.

Dit is het begin van het artikel over de bouw van Christus de Verlosser. Het hele verhaal lees je in KIJK editie 6 van 2026.