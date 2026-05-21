KIJK 6-2026 is uit! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK editie 6 van 2026 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: vet vecht terug.

Wie stopt met prikken tegen obesitas (zoals met Ozempic of Mounjaro) komt meestal razendsnel weer aan. Dat blijkt uit een nieuwe overzichtsstudie. Het is alsof het lichaam koste wat kost terug wil naar de oude, zwaardere toestand. Waarom vechten vetcellen zo hard terug? En hoe doen ze dat? Je leest het in KIJK editie 6 van 2026.

Verder in dit nummer:

Wetenswaardig | KIJK Kort

Oudste honden-DNA levert verrassende inzichten, AI bedenkt robot die zich makkelijk aanpast, grootste oorlogsschip van Europa in de steigers, en meer wetenschapsnieuws.

Signaalslopers

Sabotage aan onderwaterkabels voor stroom- en dataverkeer komt steeds vaker voor. Hoe kunnen we deze kwetsbare infrastructuur beter beschermen?

Oerraadsel

Prototaxites torende 400 miljoen jaar geleden boven het landleven uit. Wetenschappers proberen te achterhalen tot welke levensvorm dit 8 meter hoge organisme behoorde.

Ruimteverkenning | In 5 minuten

Onze planeet maakt onderdeel uit van de Melkweg, maar wat weten we allemaal over dit spiraalstelsel? Na het lezen van deze twee pagina’s een stuk meer.

Flitsende start

Uitvinder Nicéphore Niépce schoot 200 jaar geleden het oudst bekende kiekje ter wereld. En daar ging een lange periode van ontwikkelingen en experimenten aan vooraf.

Bijzaken | In beeld

In mei worden veel bijensoorten actief: ze maken honing, zwermen om zich voort te planten en bestuiven gewassen. Daarom deze maand een beeldserie van deze beestjes.

Geheugensteuntje | Interview

Tijdens de coronacrisis gaf hoogleraar infectieziekten Erika Vlieghe de Vlaamse regering advies over het virus. Nu dringt ze erop aan de lessen uit die tijd niet te vergeten.

Parallelpost | Far Out

Stel, er bestaan parallelle universums met kopieën van jezelf erin. Zou je dan een briefje naar jezelf kunnen sturen? Deze promovendus in de natuurkunde denkt van wel.

VickAI

Robotdieren worden al geruime tijd gepresenteerd als oplossing voor wie wel de lusten, maar niet de lasten van een huisdier wil. Maar waar blijven deze katten- en hondenbots?

Hoogtepunt | Wereldprojecten

Het 30 meter hoge Jezusbeeld in Rio de Janeiro, met zijn wijd opengesperde armen, vormt een enorme trekpleister. Een reconstructie van de bouw.

2-in-1 | Tech-toys

Een muis en een controller in één, een robotstofzuiger die ook kan dweilen, een display dat effectief en relatief milieuvriendelijk is, en meer gadgets in deze rubriek.

Toezichthouders

Wat begon als een hobbyproject om geheime satellieten in kaart te brengen, groeide uit tot een nationaal defensie-initiatief voor Nederlandse ruimtevaartautonomie.

Terminologie | KIJK Antwoordt

Vulkanologen spreken over actieve, slapende en dode vulkanen. Maar wat is eigenlijk het verschil ertussen? En meer vragen beantwoord in deze rubriek.

Getemd? | Column

Wasberen in Noord-Amerika worden steeds minder schuw. Voor je het weet evolueren ze tot huisdier, berichtten verschillende media. Ronald Veldhuizen prikt dit nieuwtje door.