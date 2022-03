Zijn struisvogelbenen de toekomst voor robots?

Al jarenlang proberen we robots menselijke eigenschappen te geven. Misschien wordt het tijd dat ze op onze gevederde vrienden gaan lijken.

Als mensen denken we graag dat we overal de beste in zijn. We staan immers niet voor niets bovenaan de voedselketen, is de gedachtegang. Toch lijken loopvogels ons op minstens een front voor te zijn: hun benen zouden namelijk veel efficiënter zijn voor robots. Dat leggen onderzoekers uit in het wetenschappelijk blad Science Robotics.

Lees ook:

BirdBot

Hoewel de robotica de laatste jaren veel vooruitgang heeft geboekt, blijft het lastig om de mechanische makkers overeind te houden. Vooral stil blijven staan kost veel energie. De motoren moeten dan een hoop kracht zetten om te voorkomen dat de robot door zijn knieën zakt.

Hier kan de struisvogel te hulp schieten. Uit onderzoek blijkt dat de poten veel beter geschikt zijn voor de taak. Alexander Badri-Spröwitz van het Max Planck Institute for Intellegent Systems, hoofdauteur van de studie: “Als je een robot struisvogelbenen geeft, verbruikt hij slechts een kwart van de energie die robots met menselijke benen nodig hebben.” Dit bleek uit energiemetingen die de onderzoekers deden aan de hand van een zelfgemaakte machine: BirdBot.

Mars

Het resultaat van het onderzoek is dus een androïde die loopt als een struisvogel. “De poot werkt eigenlijk als een springveer”, vertelt Badri-Spröwitz in een interview met De Ingenieur. “De robot rust op de veer wanneer hij stilstaat, en ontspant de veer als hij in beweging komt.” Het bouwen van BirdBot was nog een flinke klus; de pezen moeten precies de juiste lengte hebben, anders werken ze elkaar alleen maar tegen.

De technici zien veel toepassingen voor hun uitvinding, maar Badri-Spröwitz denkt dat dit soort benen vooral handig is voor robots die energiezuinig moeten zijn. “Alle machines die nu naar Mars worden gestuurd, gebruiken nog wielen omdat ze volledig afhankelijk zijn van zonnepanelen. Die geven niet genoeg energie voor mensenbenen. Omdat struisvogelbenen zuiniger zijn, zouden ze daarvoor wel genoeg energie kunnen leveren. Met poten kunnen robots vervolgens beter omgaan met ongelijke ondergronden.” Misschien moet de mens dus toch accepteren dat ze niet overal de beste in zijn.

Bronnen: Science Robotics, De Ingenieur

Beeld: Dynamic Locomotion Group at MPI-IS