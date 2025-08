‘We vonden een worm met een slurf vol tanden’

Geowetenschappers van de University of Cambridge hebben fossielen van 500 miljoen jaar oud geïdentificeerd in de Grand Canyon. KIJK sprak met een van de onderzoekers, Giovanni Mussini, over de unieke vondst.

Giovanni Mussini.

Wat hebben jullie ontdekt?

“In de Grand Canyon hebben we de eerste, goed bewaard gebleven resten gevonden van dieren die hier leefden na de Cambrische explosie. Dit was een periode van zo’n half miljard jaar geleden waarin bijna alle grote diergroepen die we nu kennen in rap tempo ontstonden.”

Hoe hebben jullie dit ontdekt?

“In 2023 verzamelden we gesteenten uit lagen die zijn afgezet in de Cambrische periode. Onder de microscoop ontdekten we vervolgens de fossielen – die te klein waren om te worden opgemerkt in het veld. Zo vonden we resten van slakachtige dieren en kreeftachtigen die wel wat weg hebben van een aantal moderne soorten. Maar ook een worm met een slurf met honderden exotische tanden.”

Waarom is deze vondst zo bijzonder?

“Vergeleken met andere vindplaatsen wereldwijd, blijkt dat de dieren uit de Grand Canyon al opvallend geavanceerde manieren hadden om voedsel te vinden en te verwerken. Voor hun tijd waren ze echte hightech-specialisten.”

Hoe valt dat te verklaren?

“De plekken die wij hebben aangedaan, vormden vroeger een gunstige zone voor zeeleven. Deze zone bevond zich op de overgang van kust naar zee, waar het niet te diep of ondiep was, en waar overvloedig zonlicht doordrong waardoor fotosynthese hier mogelijk was. Dat leverde de dieren veel voedsel en zuurstof op. Tegelijkertijd was deze zone beschut tegen stormen of golfslag en schommelingen in zoutgehalte. Deze gunstige mix gaf complexe diergemeenschappen de tijd om zich te vestigen, en te ontwikkelen.”

Deze Aan het woord verschijnt ook in KIJK 10-2025.