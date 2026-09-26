Batterijen vliegen soms in de fik of exploderen: hoe maken we ze veiliger?

Van telefoons tot laptops en van e-bikes tot elektrische auto’s: ze bevatten allemaal lithium-ion-accu’s. Deze oplaadbare batterijen zijn doorgaans veilig, maar heel af en toe klappen ze nogal heftig uit elkaar of vliegen ze in de fik. Hoe komt dat? En is het te voorkomen?

Sommige innovaties hebben de ontwikkeling van de mensheid fundamenteel veranderd. Denk aan de uitvinding van het wiel, de boekdrukkunst, vaccins, het internet of AI. De oplaadbare lithium-ion-batterij hoort wat ons betreft ook thuis in dit rijtje.

Het grote voordeel van deze batterijen is dat ze een hoge energiedichtheid hebben: in een klein formaat kan veel energie worden opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om mobiele elektronica – zoals je telefoon, draadloze oordopjes of elektrische tandenborstel – compact en licht te maken. Lithium-ion-batterijen spelen daarnaast een cruciale rol in de energietransitie. Zonder deze accu’s zou de elektrificatie van auto’s, bussen en vrachtwagens waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest. Ze zijn bovendien nodig om duurzame energie op te slaan, zodat er ook op een windstille of bewolkte dag elektriciteit beschikbaar is.

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300 gebouwbranden per jaar door batterijen

Maar lithium-ion-batterijen kennen ook een aantal nadelen. Zo is het benodigde lithium schaars en de winning ervan zeer vervuilend voor het milieu. En heel soms kunnen de batterijen erg giftige stoffen lekken, in de fik vliegen of zelfs nogal spectaculair exploderen. Op YouTube staan veel indrukwekkende filmpjes van vuurspuwende en exploderende batterijen (zoals die hieronder).

In 2025 berichtte de NOS dat er in Nederland jaarlijks 250 tot 300 gebouwbranden worden veroorzaakt door fietsaccu’s. In accu’s van elektrische fietsen en scooters zit doorgaans veel meer energie opgeslagen dan in een telefoonbatterij, waardoor een brand of explosie extra gevaarlijk kan zijn. Maar hoe kan het dat lithium-ion-batterijen soms zo dramatisch het loodje leggen, en is dat te voorkomen?

Je leest het in het volledige artikel in KIJK editie 10 van 2026.

Openingsbeeld: Just_Super/Getty Images