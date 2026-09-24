KIJK Magazine voortaan alleen in print

Na ruim 17 jaar en bijna 20.000 artikelen komt er helaas een eind aan de KIJK-website. Vanaf 1 oktober zullen we hier geen nieuwe artikelen meer publiceren.

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier geschreven over belangrijke en opmerkelijke ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap en technologie. Van nieuwsberichten tot achtergronden, en van columns tot toffe foto’s en video’s: we maakten de wetenschap op verschillende manieren toegankelijk, begrijpelijk én interessant.

Maar aan al het mooie komt een eind. We hebben besloten om de tijd en aandacht van onze kleine redactie voortaan volledig te richten op de papieren edities van KIJK Magazine. Deze edities zijn tegenwoordig trouwens ook digitaal te lezen via de Mijn Magazines-app of mijnmagazines.nl.

We willen iedereen die onze online artikelen heeft gelezen enorm bedanken. En wil je KIJK Magazine niet missen? Neem dan een abonnement! Momenteel ontvang je de KIJK-scheurkalender 2027 t.w.v. € 16,99 cadeau bij een halfjaar abonnement. Doe er je voordeel mee! Leuk voor jezelf of een origineel cadeau. Bekijk de actie!