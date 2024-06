Hoe voorkom je dat een ramp uitgroeit tot een nog grotere ramp?

We beginnen dit artikel met een rampscenario waarin een vliegtuig neerstort in een Leidse woonwijk. Dit is natuurlijk nooit gebeurd; daarom vroegen we AI om die rampplek de visualiseren.

Een neergestort vliegtuig, een megabrand waarbij een gifwolk vrijkomt, een dodelijke kettingbotsing. In dat soort situaties komen talloze hulpverleners van verschillende disciplines samen en moeten er heel wat cruciale beslissingen worden genomen. Wie leidt alles in goede banen?

Het is zondagochtend vroeg als luchtverkeersleiders van Schiphol plotseling het contact verliezen met een naderend passagiersvliegtuig. Enkele minuten later wijkt het toestel radicaal van zijn koers af en verliest snel hoogte. Kort daarna stort het naar beneden en crasht het in een Leidse woonwijk. Buurtbewoners rennen de straat op, meerdere huizen zijn verwoest, andere staan in brand. Een grote, donkere rookwolk vormt zich boven het gebied. Paniek.

Grote gevolgen

Gelukkig is dit rampscenario uit de duim gezogen, maar iets vergelijkbaars kan gebeuren. De gevolgen zullen in zo’n geval groot zijn. Op meer dan 10 kilometer afstand van Schiphol vliegen toestellen bijvoorbeeld nog zo hoog dat de overlevingskans voor inzittenden bijna nul is als het vliegtuig vanaf daar een duikvlucht maakt en crasht. Het totale aantal slachtoffers kan daarbij (veel) hoger uitvallen dan enkel het aantal passagiers aan boord. Denk bijvoorbeeld aan de Bijlmerramp, waarbij niet alleen alle vier de inzittenden omkwamen, maar op de grond ook nog eens 39 mensen de dood vonden en 26 mensen gewond raakten.

Het is van levensbelang dat er in zo’n situatie daadkrachtig en adequaat wordt gereageerd, anders kan de situatie nog honderdmaal erger uitpakken. Wie staat er in zulke gevallen aan het roer en wie houdt het overzicht?

