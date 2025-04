Asteroïde 2024 YR4 zou de maan kunnen raken – iets wat astronomen graag zien

Astronomen juichen een mogelijke botsing tussen een asteroïde en de maan toe.

Eerder was er veel aandacht voor asteroïde 2024 YR4, die de aarde mogelijk in 2032 zou raken. Inmiddels is het duidelijk dat die dreiging er niet meer is. Maar nu lijkt er wel nog een kans te bestaan dat de ruimterots in plaats daarvan op de maan gaat botsen. En dat is iets wat astronomen graag willen zien.

Betere inschattingen

Toen het bekend werd dat asteroïde 2024 YR4 de aarde niet gaat raken, gaven media er niet veel aandacht meer aan. Ondertussen bestaat de asteroïde natuurlijk wel nog steeds, en kunnen astronomen de eigenschappen steeds nauwkeuriger bepalen. De geschatte diameter is verfijnd naar ongeveer zestig meter breed. Hoewel de aarde geen gevaar meer loopt, kan de maan wel nog getroffen worden.

Die kans is op dit moment 2 procent. In termen van asteroïde-inslagen is dat relatief hoog. Vaak komt die namelijk niet boven de 0,01 procent uit. Zou er nu nog een kans van 2 procent bestaan op een inslag op aarde, dan zou er direct een snelle missie worden opgesteld om desastreuze gevolgen te voorkomen. De situatie is momenteel precies omgekeerd: astronomen hopen juist dat deze ruimterots op de maan knalt.

Unieke kans

Het klinkt misschien raar, duimen dat de maan geraakt wordt door een asteroïde. Maar wetenschappelijk gezien biedt dit een unieke kans. Dit zou de eerste krater zijn waarvan we weten hoe de asteroïde eruitzag die hem veroorzaakte. Bovendien heeft zo’n inslag geen consequenties voor de aarde.

En mochten de omstandigheden helemaal perfect zijn – de asteroïde raakt de maan aan de kant die we zien vanaf de aarde – dan zouden we ook nog de lichtflits van de inslag kunnen waarnemen. Dit zou het perfecte gecontroleerde experiment zijn. We weten de grootte en de snelheid waarop de ruimterots de maan raakt en we kunnen zien wat de intensiteit van de lichtflits is. Vandaar dat astronomen staan te popelen dit te kunnen bestuderen.

Bron: New Scientist

Beeld: Unsplash/NASA