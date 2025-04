Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de aardbeving in Myanmar, met een warp drive door een zwart gat, en de anus was een spermakanaal.

Wat veroorzaakte de aardbeving in Myanmar? En waarom was hij zo heftig?

Ingestorte gebouwen in Mandalay, een miljoenenstad die vlak bij het centrum van de aardbeving ligt. Hoewel Myanmar vaker getroffen wordt door aardbevingen, zijn veel gebouwen door armoede niet aardbevingsbestendig. Beeld: STR/AFP/Getty Images.

Op vrijdag 28 maart 2025 werd Myanmar getroffen door een zware aardbeving met een magnitude van 7,7. Meer dan tweeduizend mensen zijn daardoor om het leven gekomen, en dat aantal zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Ook in omliggende landen, zoals Thailand, Bangladesh, India en China, werd de beving gevoeld. In de Thaise hoofdstad Bangkok, zo’n 1000 kilometer van het centrum van de beving, is zelfs een onvoltooide wolkenkrabber ingestort.

Wat veroorzaakte de aardbeving?

Natuurkundigen: met een warp drive zou je door een zwart gat kunnen vliegen

Stel, je hebt een ruimteschip met een warp drive: zo’n aandrijving uit Star Trek waarmee je sneller dan het licht van ster naar ster kunt reizen. Dan klinkt het zo ongeveer als de domst denkbare actie om daar een zwart gat mee in te vliegen. Want hé, die dingen zijn toch het ultieme voorbeeld van eenrichtingsverkeer? Je kunt er wel in, maar als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit, toch?

Nou nee; als het goed is, zou je met een warp drive een zwart gat ook weer moeten kunnen verlaten. Sterker nog, zo schrijven natuurkundigen Remo Garattini en Kirill Zatrimajlov van de Italiaanse Universiteit van Bergamo in een recent wetenschappelijk artikel: je zou zo’n gat zelfs kunnen gebruiken om je ruimteschip een boost te geven. Een leuke plotwending voor een Star Trek-aflevering waarin de nood (weer eens) erg hoog is. En misschien helpt het werk van de twee Italianen ons ook wel bij het realiseren van mini-warp-drives in het lab.

De anus had mogelijk ooit een heel andere functie: sperma afgeven

Beeld: Sebastian Kaulitzki/Science Photo Library/Getty Images.

Wetenschappers gaan ervan uit dat vroege dieren alleen een mond en maag hadden, geen anus. Bij sommige eenvoudige dieren, zoals kwallen, is dit nog steeds zo. Ze moeten de resten van hun laatste maaltijd via hun mond uitspugen voordat ze weer kunnen eten.

Pas later ontwikkelden dieren een anus, en dat was een succesvolle innovatie. Het verwerken en opnemen van voedingsstoffen werd een stuk efficiënter, waardoor dieren veel groter en complexer konden worden. Hoe is dit belangrijke lichaamsdeel ontstaan?

Wetenschappers van de Universiteit van Bergen in Noorwegen suggereren na een genetische analyse dat de anus waarschijnlijk begon als een opening die sperma afgaf en later is gefuseerd met het maagdarmstelsel.

