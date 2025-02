Hoe werd Taiwan de spil in een microchip-oorlog?

Maar liefst 80 procent van de geavanceerdste microchips komt uit Taiwan. Hierdoor is het eiland de spil van de wereldeconomie – en misschien wel een prooi voor China. Niet voor niets wil het Westen minder afhankelijk worden van Aziatische chips. Hoe kwam het zover? En hoe gaat dit chipverhaal verder?

De wereld draait op microchips. Was getekend: Chris Miller, historicus aan de Tufts-universiteit en schrijver van het boek Chip War. “Microchips zijn onmisbaar in de economie, de wetenschap, de communicatie én in alle geavanceerde wapensystemen.” Hij noemt ze dan ook ‘de nieuwe olie’. Als we zonder komen te zitten, belandt de wereldeconomie in een recessie, zitten wetenschappers met hun handen in hun haar, functioneren wapens niet meer en komt de ontwikkeling van AI tot stilstand. Kortom: de landen en bedrijven die microchips produceren, hebben een boel macht.

Hongerige Chinese ogen

Ongeveer 80 procent van de geavanceerdste microchips wordt momenteel gefabriceerd in het bescheiden Taiwan, schat Miller. Verreweg de belangrijkste speler is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Dit bedrijf verkocht in 2023 voor 68 miljard euro aan microchips, waarop de kleinste transistors slechts enkele nanometers ‘groot’ zijn. De machtige Volksrepubliek China loert met hongerige ogen naar het eiland – en daar worden de Verenigde Staten en de Europese Unie op hun beurt weer nerveus van.

Beijing beschouwt Taiwan al sinds 1949 als afvallige provincie die weer ingelijfd moet worden. Tot het zover is, probeert het Taiwan te intimideren door bijvoorbeeld militaire operaties uit te voeren rond het eiland. En landen die diplomatieke relaties met het machtige China willen, moeten die met Taiwan verbreken. Daarom zijn er slechts twaalf kleine landen, zoals Vaticaanstad, de Marshalleilanden en Belize, die Taiwan officieel hebben erkend.

China claimt Taiwan op historische gronden, maar haalt tegenwoordig extra motivatie uit de halfgeleidersector (de productie van microchips). “Ondanks grote investeringen in de eigen industrie, is China zelf nog niet in staat de geavanceerdste microchips te maken”, zegt Miller. Wel heeft het land ze hard nodig om zijn economische en politieke ambities te realiseren.

