Picture perfect: bliksem en modder

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het landschap van Moddergat.

Het lijkt net een dorre woestijn aan de andere kant van de wereld. Maar deze foto van Daniel Laan is gewoon in ons eigen kikkerland genomen, vlakbij het Friese dorpje Moddergat. Deze en drie andere foto’s van de Nederlandse fotograaf zijn in het International Landscape Photographer of the Year (ILPY)-boek beland.

De ILPY-wedstrijd loopt al sinds 2014. Ieder jaar komen de 101 beste foto’s in het prestigieuze boek te staan. De competitie is eenvoudig: er zijn geen specifieke categorieën en wedstrijdvoorzitter Peter Eastway laat op de website weten dat er geen strikte definitie is van wat een landschapsfoto moet zijn. Eastway schrijft: “Landschapskunst is veel breder dan alleen het vastleggen van de natuur. Het is interpretatief, fantasierijk en inspirerend. Andere fotografen nemen hun opnames en brengen de tonaliteit opnieuw in kaart; sommige maken meerdere opnames om hun eigen ​​landschap te creëren.”

De honderd andere foto’s en de inzendingen die het boek niet hebben gehaald, zijn ook op de website te vinden.

Bronnen: International Landscape Photographer of the Year, New Atlas

Beeld: Daniel Laan